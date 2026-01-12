當兵伙食有多「硬」？他曝「3大軍中地獄菜」 網共鳴：再說都是淚

實習記者藍子瑄／台北報導

網友點名軍中噩夢料理「防彈紙板豬排」，直言「不能說他是豬排，但他一定防彈」。（示意圖／PIXABAY）

當兵最忘不了的，除了操課，還有那些一輩子都不想再吃第二次的伙食。近日有網友在社群平台上分享，自己心中「軍中地獄料理排行榜」，形容每一道都令人難以忘懷，貼文曝光後，立刻引發大量退伍、現役弟兄共鳴，留言區瞬間變成大型創傷回憶現場。

原 PO 點名三大經典噩夢料理，首先是被戲稱為「防彈紙板豬排」，直言「不能說他是豬排，但他一定防彈」；第二名則是「螢光咖哩」，感嘆國小吃過就算了，「沒想到當兵進去蹲，還要連吃四個月」；第三名則是讓人崩潰的「濕到靠北白米飯」，外表又濕又黏，但米心卻「比鋼盔還硬」，讓人難以下嚥。

廣告 廣告

貼文一出，不少網友也紛紛補刀分享自身慘痛經驗。有網友回憶，某年夏天在營區吃飯時，端上來一道「高麗菜＋紅蘿蔔絲＋辣椒」，大家還以為是泡菜直呼開胃，結果一吃才發現竟是「炒高麗菜酸掉」，不是台式泡菜，「那天廁所差點炸開」。

留言區更湧現一長串「地獄菜單」，包括全糖綠茶還是熱的、水煮乾柴鴨胸、沒除毛也沒煮爛的豬腳、豬味超重肉片、像菜瓜布的絲瓜、野戰廚房糙灰拌米心沒熟白飯，甚至還有人點名「灰色玉米濃湯」、「糖醋鑫鑫腸」、「炸魚排噩夢版」，讓不少人直呼「再說都是淚」。

也有網友分享相對「幸運」的經驗指出，自己下部隊後伙食其實吃得相當不錯，甚至其他連隊幹部與新任長官，只要吃過他們連上伙房學長煮的菜，都一致認為是「全指揮部最好的伙食」。讓不少網友感嘆，「下部隊後吃得好不好，全看開菜單的人、伙房功力，還有管伙房的軍官」。

更多三立新聞網報導

AI問診時代來了！ChatGPT也能「問健康」 260位醫師合作 新功能曝光

百元就能吃爆！台灣1夜市一週只開1天 糖葫蘆15元 網看傻：這物價太扯

最強私立大學換了！這1校「狠超車」成企業最愛 贏國立、畢業薪水高

30億人天天用卻不知道！Google1服務「無痛升級」 AI神功能免費爽用

