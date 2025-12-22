當兵出狀況？沈政男揭他比鄭捷更決絕「成魔關鍵」：自尊遭踐引恨世殺機

社會中心／綜合報導

犯下北捷殺人案的鄭捷。

19日北捷台北車站與中山商圈發生的隨機殺人案釀成4死慘劇，外界不禁將其與2014年的鄭捷案做比較。精神科醫師沈政男對此發文剖析，認為兇嫌張文（27歲）在心理狀態上比鄭捷更為「決絕」。他指出，張文燒毀租屋處與筆電、斷絕家人聯繫，展現出一種「一個人對抗世界」的極端心態，其背後的心理機轉源於深層的「自戀式傷害」。

沈政男日前在個人臉書發文分析，張文取名為單名，通常隱含家長對孩子的獨特期待與重視，推測其原生家庭社經地位尚可，求學階段也無重大偏差。然而，張文在擔任志願役期間因酒駕遭汰除，不排除在當志願役時出了狀況，而這段經歷可能成為關鍵轉折點。

沈政男認為，這種挫折若造成「自戀式傷害（Narcissistic Injury）」，即自尊最核心深處感到被踐踏、羞辱，便容易激發極端的怨恨與報復心理，這正是理解大規模隨機殺人的重要線索。

張文已經身亡，行兇動機成謎。

「可怕的是，張文比鄭捷更決絕。」沈政男指出，張文犯案前已走入恨世與厭世的死胡同，早萌生輕生念頭。不同於鄭捷，張文選擇燒毀住所、毀壞筆電，徹底斬斷與社會及家人的連結，這是一種抱持著「一個人對抗世界」的復仇式犧牲心態。

針對張文投擲大量煙霧彈的行為，沈政男也從心理學角度解讀，認為這不單是為了製造混亂，更具備雙重心理意義，「在煙霧裊裊中，一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌」，在這樣的情況下，能讓自己更冷血、兇殘的下手，完成這場「自戀式的復仇」。

沈政男最後感嘆，雖然此類事件古今皆有，但在現代社會的科技傳播與人際疏離下，易受自戀式傷害的人格更難以自拔。但他同時觀察到，社會大眾在此次事件中展現了進步，多數人不再僅是咒罵或政治化解讀，而是更理性地試圖探究動機與社會成因。

