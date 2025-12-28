當兵前打工「遭200kg藝品重壓」爆頭慘死…母淚控雇主：未幫保勞健保

社會中心／新北報導

19歲余姓工人200公斤遭水晶洞砸中，當場頭破血流送醫不治。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區27日發生一起驚悚工安意外，一名余姓待役男子（19歲），在搬家公司打工期間，協助搬運一座重達200公斤的水晶洞藝品時，不幸遭倒塌的晶洞重壓頭部，經送醫搶救仍傷重不治。檢警於昨（28）日下午進行相驗，余男母親與兩名胞姊悲痛到場，母親淚訴雇主未替兒子投保勞健保，甚至推託要員工自行去工會處理，讓想在入伍前賺錢貼補家用的愛子枉死，盼司法能還給家屬一個公道。

這起奪命意外發生於27日，地點位於五股區外寮路的一處藝品鐵皮倉庫。當時余男與搬家公司余姓雇主（46歲）及另一名蔡姓同事（26歲），正準備將一座高170公分、寬60公分、重量約200公斤的巨型紫水晶洞搬運上貨車，預計運往台北市。未料，在搬運至貨車後斗的過程中，重心不穩導致水晶洞瞬間傾倒，正巧砸中站在車後方的余男，造成其頭部遭受重創，當場倒地不起。

警消人員趕抵現場時，發現余男已無呼吸心跳，雖然緊急送往醫院搶救，最終仍回天乏術。檢察官與法醫於昨日下午前往新北市立殯儀館相驗遺體，家屬在場神情哀戚。余母受訪時幾度哽咽，她表示兒子十分乖巧，只是想利用當兵前的空檔打工賺錢，沒想到當天接到電話趕赴醫院時，兒子已成冰冷遺體。

余母在殯儀館痛批搬家公司未依法投保，指出雇主竟聲稱勞健保需由員工自行至工會處理，但兒子年僅19歲、社會經驗不足，根本不懂這些法規與權益，質疑雇主推卸責任。目前全案正由檢警深入調查，將釐清意外發生的確切原因及雇主是否涉及業務過失致死與違反勞基法等相關責任。

