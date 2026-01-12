當兵吃什麼？網友選出「3大地獄料理」 掀全網創傷回憶

近日，有網友在社群平台《Threads》上分享自己選出的「軍中三大地獄料理」，引發大量退伍與現役軍人熱烈討論，留言區瞬間變成大型創傷回憶現場。

網友自選的「三大 軍中地獄料理 」為「防彈紙板豬排」、「螢光咖哩」和「濕到靠北白米飯」。（示意圖／pixabay）

原PO最先點名讓他覺得難以入口的「三大軍中地獄料理」，包括被戲稱為「防彈紙板豬排」，其硬度讓人直呼「不能說它是豬排，但它一定防彈」；其次是「螢光咖哩」，這道菜讓他感嘆從小學吃到當兵；最後則是「濕到靠北白米飯」，外表濕黏但米心卻硬如鋼盔，讓人難以下嚥。

貼文曝光後，不少網友紛紛分享自己在軍中的伙食經歷，甚至補充更多「地獄菜單」。有網友表示「我們班有人吃豬排吃到牙齒崩掉」，也有退伍軍人回憶，某年夏天在營區吃飯時端上來一道「高麗菜＋紅蘿蔔絲＋辣椒」，大家以為是台式泡菜，結果一吃才發現竟是「炒酸掉的高麗菜」，導致整個營區的廁所幾乎爆滿。其他被點名的噩夢料理還包括「全糖熱綠茶」、「菜瓜布絲瓜」、「沒除毛的豬腳」、「蒜末胡椒湯」等。

廣告 廣告

延伸閱讀

疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩

永遠忠誠！他上網徵「一句話證明當過兵」 竟釣出「內內學姊好正點」

她秀公公「48年軍旅生涯輝煌勳章」 網友致敬：神級人物！