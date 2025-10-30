當兵家長群狂問小孩請假、到營沒 他曝管理者官階：做幼兒園老師的事

官方設立當兵家屬聯絡群組引發熱議。（示意圖，資料照）

近來男星閃兵不斷，當兵又再度掀起話題，近日有網友就在社群平台分享，指家人入伍後加入「家長群」，原本聯絡群組用意在於重要事項發布，卻意外變成許多家長大哉問「小孩要看醫生，能不能請假」、「孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？」讓原PO直呼：「當兵不是幼稚園欸。」另外有律師也透露，群組管理者通常是營級以上長官，卻在「做幼兒園老師做的事」。

近來有名網友在Dcard以「你家小孩都20幾歲了不是幼稚園欸」為題發文，文中指出，家人入伍加入家長群，原本用意是讓家長和長官有個直接對口，能夠交待重要事項、懇親會人數、車號等數量統計，沒想到卻有家長一堆問題連發。

原PO指出，群組內也建有記事本，但仍有許多家長一直發問記事本有的事項，或是一直詢問小孩動態、能否請假等，「小孩要看醫生，能不能請假」、「孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？繳費要繳多少？是不是回營直接繳現金？繳費有沒有問題？什麼時候休假？什麼時候收假？」。

最後有家長看不下去，直接丟出一句「這裡不是幼稚園欸」，獲得許多讚，原PO也補充表示，其實當兵每天都有能使用手機的時間，軍營也有投幣式公用電話可以對外聯絡，相當贊同表示：「我真的覺得那個人講得沒錯，當兵不是幼稚園欸。」

文章也被律師轉發到粉專「法老王 - 王至德律師」討論，王律師也相當驚訝現在國防部服務如此周到，「原來現在當兵還有家長群組」，經瞭解群組設立的目的也算是很合理，不過最有趣的是群組管理者通常是營級以上的長官，王律師直言：「叫這些高級長官在做幼兒園老師做的事真是太好笑了。」





