當兵最怕吃到什麼？「防彈豬排」與「螢光咖哩」奪冠 釣出一票受害者

近日一名網友在社群平台「Threads﹞發文，盤點服役期間最令人難以嚥下的「3大地獄料理」，包括硬度堪比防彈紙板的豬排、詭異的螢光色咖哩，以及口感極差的白飯，瞬間引爆退伍弟兄強烈共鳴。此外，原PO更加碼點名國軍「最易壞3寶」，其中廁所設備與公發跑鞋皆榜上有名，讓網友紛紛崩潰直呼：「死去的回憶全回來了！」

對於許多台灣男性而言，退伍後最難以忘懷的並非操課的汗水，而是餐廳裡那一盤盤令人印象深刻的「創意伙食」。一名網友近日在社群平台發起討論，列舉出三道讓他至今仍心有餘悸的軍中菜色，分別是「防彈紙板豬排」、「螢光咖哩」以及「濕黏卻夾生的白飯」。

原PO形容，軍中的豬排口感乾柴堅硬，雖不能稱為美食，但硬度絕對足以「防彈」；而色澤呈現不自然螢光黃的咖哩，則是許多人從小學營養午餐到入伍揮之不去的陰影。最令人崩潰的則是白飯，外層濕黏糊爛，內部米心卻「比鋼盔還硬」，極其矛盾的口感讓原本就疲憊的役男食慾全消。

除了暗黑料理，該網友也加碼分享軍旅生涯中觀察到最容易損壞的三樣物品，分別是「國軍公發慢跑鞋」、「藍色鐵製平板手推車」以及「二段式高水箱加長型蹲式馬桶」。他指出，這些裝備往往不堪使用，尤其是馬桶拉繩斷裂或堵塞，造成廁所慘不忍睹的景象，是許多人共同的惡夢。

這篇貼文一出，立刻將留言區變成「軍中地獄回憶錄」。各路退伍弟兄紛紛湧入分享自身經歷，有人提到「以為是開胃菜結果是酸掉的高麗菜」、「烹煮過久導致縮水如橡皮筋的牛肉」，以及「外焦內生、需用鐵鎚敲開的隕石豬排」。甚至有網友戲稱，那道傳說中的「防彈豬排」若慢慢啃食，其實別有一番風味，還能順便鍛鍊牙齒。

針對裝備易壞的現象，網友們也心有戚戚焉。不少人回憶，公發的運動鞋往往才剛開始跑步就開膠損壞，手推車的輪子與把手更是經常「離家出走」。而關於廁所的慘況，更有網友崩潰描述當年馬桶堵塞、排泄物堆積如山的驚悚畫面，直言這些經歷雖已過去，但回想起來仍讓人感到「發瘋」。

