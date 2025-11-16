當兵歡送「衝上馬路」險被撞！ 一度無悔意喊：一次而已

高雄路竹區一家火鍋店員工為同事舉辦歡送會，員工在嬉戲過程中衝上馬路，差一點被直行機車撞上。（圖／TVBS）

高雄路竹區一家火鍋店，15號晚上九點多，員工幫同事舉辦當兵歡送會，一邊砸刮鬍泡嬉戲，一邊衝上馬路，差一點點就被直行的機車撞上，騎士嚇得急煞並回頭提醒，沒想到員工卻毫無悔意直喊「一次而已」，業者則致歉了，另外，嘉義市區16號一早五點多，發生一起自撞車禍，車上一名19歲女乘客滿臉鮮血緊急送醫。

高雄路竹區一家火鍋店於15日晚上九點多，員工們為同事舉辦當兵歡送會時發生驚險一幕。當時多名員工在砸刮鬍泡嬉戲過程中，有人為躲避突然衝上馬路，差點被一名直行的機車騎士撞上。從車尾行車紀錄器畫面可見，一名黑衣男子直接撲到對向車道，若騎士反應稍慢，後果不堪設想。

更令人意外的是，當機車騎士停下提醒這群人注意安全時，這群員工不但沒有道歉，反而回應「一次而已」，繼續在馬路上玩鬧。對此，該火鍋店業者表示：「當下他們要玩刮鬍泡，可能不想被塗到所以就衝出去，代表店家跟那一位小姐說聲抱歉。」這起危險行為最終僅被罰款500元，但若真的發生碰撞，可能導致嚴重後果。

另一起事故發生在嘉義市興業西路。16日清晨五點多，一輛白色自小客車突然失控，撞上停在路旁的汽車。撞擊力道之大，使整部車打滑轉了90度。車上一名19歲女乘客頭部受傷，滿臉鮮血且虛弱地頻頻喊痛。救護人員立即為她包紮止血並送醫治療。

嘉義市警察局交通隊交安組組長羅寁驊表示，此次事故造成3部車輛受損，駕駛及乘客共3人受傷。肇事的28歲張姓男子雖未酒駕，但警方正在調查是否因疲勞駕駛而導致意外發生。事故現場一片狼藉，自小客車車頭全毀，零件散落一地，顯示撞擊力道之猛烈。

