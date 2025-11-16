當兵歡送「衝上馬路」險被撞！ 一度無悔意喊：一次而已
高雄路竹區一家火鍋店，15號晚上九點多，員工幫同事舉辦當兵歡送會，一邊砸刮鬍泡嬉戲，一邊衝上馬路，差一點點就被直行的機車撞上，騎士嚇得急煞並回頭提醒，沒想到員工卻毫無悔意直喊「一次而已」，業者則致歉了，另外，嘉義市區16號一早五點多，發生一起自撞車禍，車上一名19歲女乘客滿臉鮮血緊急送醫。
高雄路竹區一家火鍋店於15日晚上九點多，員工們為同事舉辦當兵歡送會時發生驚險一幕。當時多名員工在砸刮鬍泡嬉戲過程中，有人為躲避突然衝上馬路，差點被一名直行的機車騎士撞上。從車尾行車紀錄器畫面可見，一名黑衣男子直接撲到對向車道，若騎士反應稍慢，後果不堪設想。
更令人意外的是，當機車騎士停下提醒這群人注意安全時，這群員工不但沒有道歉，反而回應「一次而已」，繼續在馬路上玩鬧。對此，該火鍋店業者表示：「當下他們要玩刮鬍泡，可能不想被塗到所以就衝出去，代表店家跟那一位小姐說聲抱歉。」這起危險行為最終僅被罰款500元，但若真的發生碰撞，可能導致嚴重後果。
另一起事故發生在嘉義市興業西路。16日清晨五點多，一輛白色自小客車突然失控，撞上停在路旁的汽車。撞擊力道之大，使整部車打滑轉了90度。車上一名19歲女乘客頭部受傷，滿臉鮮血且虛弱地頻頻喊痛。救護人員立即為她包紮止血並送醫治療。
嘉義市警察局交通隊交安組組長羅寁驊表示，此次事故造成3部車輛受損，駕駛及乘客共3人受傷。肇事的28歲張姓男子雖未酒駕，但警方正在調查是否因疲勞駕駛而導致意外發生。事故現場一片狼藉，自小客車車頭全毀，零件散落一地，顯示撞擊力道之猛烈。
更多 TVBS 報導
「闖紅燈硬右轉」遇「直行闖紅燈」！台中汽機車同時違規撞一起 雙雙開罰
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
才考取室內設計證照！23歲騎士生日遭撞 2天後亡
淡水兩車路口碰撞 失控撞等紅燈騎士 6旬婦「噴飛命危」
其他人也在看
搶救無效！台南「2機車對撞解體」 65歲女慘死
台南善化區台1線今（16）日上午發生兩機車激烈碰撞事故，65歲女騎士重傷無生命跡象，35歲男騎士也重創昏迷，雙雙送醫急救，最後女方仍因重傷宣告不治，搶救無效。中天新聞網 ・ 1 小時前
台鐵台中站婦人落軌受困 救出肢體擦傷送醫
台鐵台中站今天上午發生落軌事故，有人遭列車撞擊並受困車下，消防局獲報，到場救出一名婦人，她有肢體外傷、意識清楚，已送醫治療。至於事故原因及傷者身分，尚待警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規
台中大里與雲林四湖接連發生嚴重車禍！台中63歲何姓女騎士違規穿越雙黃線，與2台機車碰撞造成3人傷亡；雲林一輛黑色轎車逆向超車，撞上銀色轎車導致失控衝進民宅，所幸屋內無人，2名駕駛受傷送醫。目擊民眾驚呼，台中事故現場「當時有尖叫聲，紅色機車似乎轉了兩圈」，而雲林警方也呼籲，「駕駛人在路上超車時應注意安全，並先打轉向燈示意」。這些事故再次提醒民眾，遵守交通規則的重要性！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
新竹市 / 綜合報導 11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在道路最外側的圍牆邊，前方還有一台機車橫躺在地，眾人紛紛下車查看，隨後醫護人員趕往現場，協助遭撞的騎士送醫治療，當事騎士事後也在網路上留言，只是停個紅燈也被撞，而且還一連撞那麼多部車，真的很無奈。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導昨（15）日晚間23時，國道1號北向49公里南崁路段，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，再失控衝向外側交流道護欄，最終停於南崁出口匝道。27歲邱姓駕駛頭部擦挫傷，送林口長庚醫院救治，酒測值為零，排除酒駕。警方初步研判，事故原因疑似是駕駛恍神或分心。昨（15）日晚間23時許，國道1號北向49公里南崁路段發生自撞事故，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，車輛失控再衝向外側，撞上交流道護欄後停於北向南崁出口匝道。國道警方接獲通報後，立即派遣巡邏車趕往處理，並通知交控中心及消防、救護車，迅速將現場傷者送往林口長庚醫院救治。肇事駕駛為27歲邱姓男子，頭部有擦挫傷，但無生命危險，酒測值為零，已排除酒駕可能。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清，初步研判為駕駛恍神或分心所致。事故現場於翌日凌晨0時4分排除。國道警方提醒，駕駛人行車應保持安全車距，勿疲勞駕駛，開車前務必精神充足；車內乘客及駕駛也應全程繫好安全帶，以確保自身安全，降低意外風險。警方獲報後迅速趕抵。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄 更多民視新聞報導大寮回收場10公尺81歲母遭混凝土車輾斃 女兒目睹崩潰尖叫不滿鄰居家中狗吠 莽男帶刀嗆殺狗喝血逼少女脫光看「比比」是否要公布？昔曝新北市長內參民調 黃國昌回應了民視影音 ・ 5 小時前
基隆港嚴重車禍！貨櫃車東港碼頭自撞貨櫃區 駕駛「腿部變形」受困送醫
今（15）日傍晚，基隆港東岸碼頭的作業區域發生一起貨櫃車自撞意外。一輛解櫃車在東 9 碼頭後線櫃場作業時，不明原因失控撞擊貨櫃堆區，導致車頭嚴重受損。男性駕駛的腿部被變形的車體緊緊卡住而受困，所幸在港務消防隊與基隆市消防局的聯合救援下，駕駛最終成功脫困並送醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？
「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前