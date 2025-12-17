當兵竟也有「家長群組」！他親揭真實用途

生活中心／楊佩怡報導

不少幼稚園、國中小，甚至高中、大學，家長之間都會開創群組，互享討論或溝通小孩在學校的事務；沒想到，孩子去當兵也要進家長群組。近日有網友在社群上分享，他到現在才知道原來當兵也有家長群組，貼文曝光後立刻引來大批網友討論，還有家長分享道，小孩入伍的當晚，他就被加進家長群組裡了。





當兵竟也有「家長群組」！網傻眼喊「像大型托兒所」…他親揭群組用途

有網友驚呼自己小孩的幼稚園家長群都沒進去過，結果現在當兵竟也有家長群組。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

廣告 廣告

近日有網友在Threads上分享表示，他最近才知道，現在當兵居然也有「家長群組」。他透露自己兒子幼稚園家長群組他都沒進去，結果當兵居然有家長群組。貼文曝光後，很快吸引不少網友留言，「裡面會放小孩出操訓練的照片影片嗎？」、「大型托兒所的家長群組」、「成年人當兵要什麼家長群」、「如果孩子真的在軍中發生霸凌或有被長官刁難，這也是保護他們的一個管道」、「如果被送上前線打仗了，家長群組會傳屍體照片嗎⋯⋯好複雜的心情」、「國小以上還有小孩們的私群」。

當兵竟也有「家長群組」！網傻眼喊「像大型托兒所」…他親揭群組用途

有家長透露家長群裡主要都是由班長或連長發布重要通知。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

此外，貼文也吸引不少家長分享自身經歷，有家長指出群組內主要是由班長或連長發布訓練概要、重要通知及聯繫方式，甚至冷氣團來襲時，長官還會回報「已準備薑湯」讓家長安心；但也有家長抱怨部分家長「母愛過頭」，把軍營當成戰鬥營，提出「提早接小孩放假」等無理要求。此外，還有網友表示，其實當兵不只有家長群，還有「女友群」；至於為何家長都可以快速入群？原PO則回「聽說是班長拉的，而且已經行之有梯」。

當兵竟也有「家長群組」！網傻眼喊「像大型托兒所」…他親揭群組用途

據悉當兵的家長群組，是由班長將家長一個一個拉進群組裡。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）





原文出處：不只學校…當兵竟也有「家長群組」！網傻眼「像大型托兒所」他親揭真實用途

更多民視新聞報導

台灣規模6↑地震要來了？郭鎧紋示警：恐落在春節前後

廟會正妹辣舞「白色底褲露出」！21秒走光片曝

無法「0成本抽成」嗆炸雞店反遭炎上！女學生道歉了

