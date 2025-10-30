當兵竟有家長群組！她傻眼「這不是幼稚園」 超瞎對話曝光
傻眼！一名網友在Dcard中發布貼文，透露最近家人當兵因此被拉入家長的群組，結果很多家長都在問記事本早已有的問題，其中一名家長反覆問問題，讓其他人不堪其擾，讓原PO傻眼表示，「當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議。
一名網友在Dcard中發布貼文，表示最近家人當兵，因此加入家長群組，結果群組內很多人都在問記事本有解答，或是剛剛有家長問過的問題。原PO指出，有家長問說小孩要看醫生能不能請假？也有人問長官說孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？繳費要繳多少？這些問題。
原PO接著說，「然後有人講這裡不是幼稚園欸，一大堆人給他按讚。那個愛問記事本就有答案的問題的人，還惱羞說不知道就是幼稚園嗎？不是心甘情願可以不用回答」。其他家長則贊同說，當兵不是幼稚園，而且孩子都已經長大，結果那位媽媽又生氣回嘴說，「說沒有問題就不要再洗版了」。
原PO傻眼表示，「想說你可以問一些記事本本來就有，或是懇親會有講過的問題洗版，別人不能洗版喔，況且還沒你洗版欸，我真的覺得那個人講得沒錯，當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為家長群真的很像幼稚園會做的事，「不說別的，光是這個當兵家長群的就超像幼兒園了」、「當兵為什麼要有家長群」、「根本就是我加入兒子們的幼兒園群組，笑死」、「怎麼一堆伸手牌，用看的就知道這些人是問題製造機」。
