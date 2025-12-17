當兵竟有「家長群組」 一票人證實：超多奇葩訊息

通訊軟體發達，不少學童的家長會創立群組方便交流，不過一名網友表示，沒想到現在連孩子當兵也會有家長群組，讓他相當訝異。貼文掀起熱烈討論，有家長坦言，昨天剛送兒子去當兵，馬上就進入了家長群組；還有過來人表示，群組裡面很多奇葩的對話，「之前寒流來襲，就有家長問長官能不能送棉被過去。」

一名網友近日在Threads發文表示，「我今天才知道，現在當兵居然有家長群組。」原PO得知後當場驚呆，直呼兒子幼兒園的家長群組，他都沒加入了，「當兵家長群組？」

話題引發許多討論，有家長表示，昨天才送兒子去當兵，晚上就進入家長群組了，他說裡面主要是告知家長重要事項，以及長官的聯絡資訊，「其他家長在那邊麻煩長官幫忙照顧孩子的，看了就覺得好笑。」

不少過來人留言，「去年這時候兒子去當兵，真的有家長群組，我當時也很傻眼，沒想到寒流來襲時，竟有家長在群組裡問長官能不能送棉被過去」、「真的有，之前聽到也很驚訝，裡面家長的留言讓我更驚訝，辛苦現在帶兵的長官了。」

有網友笑說，「裡面會放小孩出操訓練的畫面嗎」、「想當年得知弟弟上大學時有家長會，我已經震驚過一次，現在當兵竟然還有家長群組，再次大開眼界。」也有人認為，「台灣生育率世界最低，幾乎每個當兵的都是家族的唯一，和以前一家有好幾個兒子已經不一樣了。」

