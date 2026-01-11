「當初答應陳昭姿推代孕的人是賴清德！」黃國昌：柯文哲才叫做信守承諾

朝野攻防《人工生殖法》修法，是否包含代理孕母意見不一，也牽涉民眾黨立委陳昭姿是否履行「兩年條款」辭職。民眾黨主席黃國昌今（11）日說，民進黨一天到晚開芭樂票，但這種事情民眾黨做不到，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母的人，是總統賴清德，現在賴清德躲到哪裡去了？賴清德不敢面對、背棄承諾，但是民眾黨創黨主席柯文哲答應了，就會全力去推動，這個叫做信守承諾，才是真正值得信賴。

黃國昌表示，跟國民黨之間的合作，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的方法整合出最強的團隊，這樣的態度到目前為止沒有任何改變，在過去這段期間，兩黨同仁密集針對很多重要工作、具體時程安排，相互溝通交換意見。

黃國昌表示，他說過要先處理理念、政策、願景，兩黨必須要把共同政見先處理完，才有共同的價值和願景基礎，來簽訂政黨合作協議，再依照協議所訂出來的方法，進行最後階段人選整合的問題，這些工作都按部就班在進行。

黃國昌指出，就共同政見的部分，本來敲定在1月底要進行記者會來發表，只不過國民黨說還需要一點時間，跟各個候選人進行溝通，因為共同政見一旦發布，就是承諾選民要做的事情，民眾黨對於共同政見，看待非常嚴肅認真，因為民眾黨不像民進黨，政見隨便開，跳票也沒有關係。

黃國昌提到，最近最讓他憤怒的事情是，總統賴清德2024年選總統的時候說，全國要蓋13萬個新建的社會住宅，結果他當選總統以後，社會住宅核定了幾戶？賴政府的內政部長劉世芳不說就是不說，在國會裡面鬼打牆，東拉西扯騙了半天，一戶也不敢核定，現在真相大白，不用等到任期結束，臉皮就厚到直接宣布就是沒有要幹，要不然你要怎麼樣。

黃國昌指出，對於共同政見這件事情，近期之內會先由民眾黨公布，民眾黨在2026年全國地方選舉的共同政見，要翻轉台灣的地方政治，給全台灣人民更好的地方治理九支箭，等到政見發表的時候會再進一步跟大家報告，現在也配合國民黨的期程，等他們把內部意見整合好了以後，兩黨會召開共同政見發表會，做事情要有方法、有策略、有步驟，一步一步往前走。

