當初選成為角力場 謙讓成了最難得的民主身影／尤榛嚴

尤榛嚴

近日各地各黨黨內初選陸續展開，競逐氣氛之激烈，可謂「你不讓我、我不讓你」，政治角力全面升溫。然而，在一片競逐聲浪之中，民進黨基隆市議員許睿慈（見圖，翻攝臉書）卻在黨內初選登記截止前一刻，選擇發表聲明，宣布不再爭取連任，此一決定格外引人注目，也為當前的政治氛圍投下一道值得深思的光影。

許睿慈表示，對於是否參選，她始終慎重以對，但當政治討論過度負面化，網路揣測與抹黑取代了對公共事務本質的關注，民意代表實際做了什麼、制度是否因此獲得改善，反而不再被認真檢視。這樣的政治環境，不僅讓人灰心，更無助於民主的深化與公共服務的提升。她的這番話，點出了當前選舉文化中一個長期被忽視，卻極為關鍵的問題——政治討論是否仍然以公共利益為核心。

在選舉高度競爭的時代，參選與否往往被簡化為個人進退的計算，卻少有人願意正面回應政治文化本身是否正在偏離初衷。許睿慈的選擇，並非退出公共領域，而是對政治現況的溫和卻堅定的回應。她強調，未來仍將站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任，不因角色不同而沉默，並以「公共服務，是一條長路，我仍在路上」作為自我期許。

在民主社會中，參與公共事務的方式不只一種，競選連任也不應成為衡量政治責任感的唯一標準。在初選激烈、話語尖銳的此刻，願意退一步反思政治討論品質，並以長遠公共價值為依歸的態度，反而顯得格外珍貴。

或許，民主不只體現在選票的競逐上，更體現在是否有人願意為了公共討論的健康，選擇承擔不被理解的決定。這種謙讓而有為的民主風度，正是當前政治場域中，最難能可貴的身影。