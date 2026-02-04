「當創作成為勇氣的名字」東南科技大學表演藝術系 極速創作營點亮年輕世代

（記者林富貴／新北報導）有些事情，不是因為盛大才被記住，而是因為長時間耕耘而動人。在表演藝術教育的現場，「東南表藝」早已成為許多年輕學子心中的一個記號。由東南科技大學表演藝術系專為高中職與大學在學學生舉辦的寒假探索體驗營「2026東南表藝極速創作營」於三天兩夜的創作旅程中圓滿落幕。這不只是一次營隊，而是東南科技大學表演藝術系第七度在寒暑假與年輕創作者相遇。從「東南表藝戲音舞狂想營」、「東南表藝極限探索營」、「東南表藝AI創作營」、「東南表藝夢想開箱日」，到本次「東南表藝極速創作營」，主題不斷更新，精神始終一致，讓學生真正站上舞台、完成作品，並相信自己做得到。這份影響力，來自長期累積。藝術教育是一場長跑，創作更是一種需要時間沉澱的陪伴。當一個營隊能在學生之間口耳相傳，被期待、被記得、被搶著報名，那背後不是宣傳，而是每一步一腳印足跡所寫下。

圖／東南科技大學提供。

廣告 廣告

2026東南表藝極速創作營匯集校內外教學能量共同推動，結合過度體跨界演社與大學社會責任辦公室的實踐力量，並獲得教育部高教深耕計畫與新北大教育平台支持，使表演藝術創作教學成為被系統性支持的學習場域，讓表演藝術教育真正落地並擴大影響力。而極速創作營三天兩夜的創作歷程，由創作導師李宗軒、鄭舜文、葉柏岑、游恩揚、吳維章、張婷婷老師共同帶領。李宗軒老師開啟身體覺醒，讓學員重新認識身體；鄭舜文老師引導角色孵化與情緒深掘；葉柏岑老師建構聲音與節奏的創作結構；游恩揚老師帶來特效角色轉化的視覺能量；吳維章老師操控舞台氛圍與節奏流動；張婷婷老師則為學員打開劇場整體思維之門，這是一場豐盛跨領域創作的集體交響。而在幕後默默支撐的，是包雯萱、古文琳、吳惠琦、孫敏瑄、黃書郁、許裔翎、程恩琦、蘇冠臻、張詩妘與陳相陵等助教學姊，在教室排練場陪伴，在走廊鼓勵，在學員卡關時伸出手，讓創作不再孤單。以及感謝馮汶旭老師及施勇政老師的行政支持。

圖／東南科技大學提供。

營隊第二天的深坑老街文化探尋活動，讓學生從生活中尋找創作靈感。學員分享說：「我第一次知道，連街道聲音都可以變成表演素材。」藝術不再遙遠，而是在日常中閃閃發光。而第三天成果展演當天，舞台上呈現的是三天累積的勇氣與信任。羅方汝、鄧讓、李可仲、陳妍妍與張詩邁獲得「經典炸裂獎」；周家珍、賴芊沛、黃郁晴、吳念恩、劉芳廷與陳妤柔榮獲「傳奇引爆獎」；黃郁晴、李可仲、鄧讓、賴芊沛與陳妤柔拿下短視頻人氣獎；此外，李可仲、鄧讓、張詩邁、賴芊沛、陳妤柔則獲頒導師特別獎，導師評語指出，他們展現的專注與創作直覺，是藝術最珍貴的能力。其中最動人的身影，是榮獲「學習精神典範獎」的周家珍同學。現就讀華梵大學佛教藝術系一年級的她，與其他學員年齡相差近44歲，卻全程投入高強度排練。她用行動告訴大家，學習沒有時間限制，勇氣可以跨越世代。許多年輕學員說：「家珍姐讓我們知道，什麼時候開始都不晚。」

圖／東南科技大學提供。

此外，李可仲、鄧讓與陳妤柔因多次參與東南科技大學表演藝術系主辦的營隊而獲頒特別獎。當藝術成為習慣，創作就成了日常。「東南表藝」七次的寒暑假累積耕耘，代表的不是活動次數，而是一種長時間的陪伴與承諾，在學員還沒看見自己之前，先相信他們；在學員還不敢站上舞台之前，先為他們搭好舞台。這樣的教育，不張揚，卻深刻；不喧嘩，卻長久。而營隊所留下的，不只是成果發表時的掌聲，而是一顆顆被點亮的心。有學員因此找到自信，有學員第一次理解團隊的力量，有學員明白創作不是天賦，而是願意嘗試的勇氣；也有人，像周家珍同學一樣，用行動告訴所有人，學習從來沒有年齡界線。這些都將在舞台之外繼續發酵，成為參與學員面對未來時的一份勇氣。

圖／東南科技大學提供。

教育真正動人的時刻，往往不是在典禮，而是活動結束後，仍學員們願意繼續前行的那份改變。未來，「東南表藝」仍將在每個寒暑假與年輕創作者相遇，持續做一件看似平凡卻極其不易的事，陪伴、等待、相信。因為表演藝術教育真正的光，不在舞台燈下，而在自己決定為自己發光的那一刻。