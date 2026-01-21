當助理要餵貓、安撫爸媽還要代墊10萬！莫莉前助理爆輕生未遂 工作「全年無休」

知名KOL莫莉（Molly Chiang）去年赴米蘭時裝週，因包車行程遭詐騙損失百萬，經紀人發出前助理個人疏失後，讓前助理遭受網路霸凌，傳出輕生未遂的消息。翻攝IG＠molly_chiang

知名KOL莫莉（Molly Chiang）2025年赴米蘭時裝週，因包車行程遭詐騙損失百萬，經紀人隨即發聲明將矛頭指向「前助理個人疏失」，導致前助理遭受長期網路霸凌與肉搜。日前傳出前助理輕生消息後，莫莉和經紀人也拍聲明影片澄清，輿論風向開始質疑前助理是否謊稱尋死。

根據《鏡週刊》報導，前助理因不堪身心負荷與輿論壓力，上月底於租屋處輕生，所幸最終獲救脫離險境。

聲明稿成奪命稻草 前助理墜樓生還揭「肉搜噩夢」

根據《鏡週刊》取得的就醫證明與警方報案紀錄，前助理因患有適應障礙症且具自殺傾向，上月19日先於租屋處吞服大量安眠藥，隔日因神智不清自5樓墜落，所幸跌落2樓遮陽板，僅造成肋骨與腳部挫傷。

廣告 廣告

前助理受訪時表示，經紀人的聲明稿讓她成了眾矢之的，私訊充斥著「快還錢」、「詐騙犯」等謾罵，成了壓垮心理防線的最後一根稻草。

忠心效力卻換來「都是妳害的」 提離職遭要求火速簽保密協定

「我對莫莉真的很忠心。」前助理透露，詐騙案發生後，莫莉雖未提告，卻常在言語間暗示「都是妳害的」。她曾主動提議交由司法審判賠償金額，卻遭拒絕。更讓她心寒的是，11月6日提離職後，隔天就被要求簽署保密條款並立即走人，連交接時間都不給，長期的信任關係瞬間瓦解。

莫莉前助理傳出輕生消息，莫莉與經紀人Henry拍影片澄清輕生訊息為假，網路輿論也出現質疑。翻攝Threads

助理身兼「保姆、公關、餵貓員」 代墊款項還得安撫家長

前助理進一步控訴，擔任助理期間工作內容極度瑣碎且公私不分。莫莉因不願支付飯店費用，常要求她利用過去旅遊業的人脈去談「業配交換」或索取贊助。

此外，她還得包辦莫莉的私生活，包括餵貓、安撫莫莉父母的情緒，甚至得長期為莫莉代墊款項。前助理表示，任職期間，最有壓力的就是金錢問題，因為多次代墊公務支出，每月至少2萬元以上，其中更有一個月需代墊近10萬元支出。

前助理強調，不是質疑莫莉有無「準時發薪」，而是認為長期需要自行承擔高額代墊款對小助理來說是一個經濟上的沉重負擔。前助理感嘆，雖然事後有調薪，但換來的是全年無休的身心壓榨。

莫莉在社群上表示「間接殺人」、「壓榨員工」皆是不實指控。 翻攝IG@molly_chiang

莫莉拍片喊冤駁斥指控 前助理母證實「不知女出事」

面對輕生新聞曝光，莫莉透過影片激動否認霸凌，並直言自己才是風向受害者，稱團隊聯絡前助理母親後「並無醫院或警方通知。」不過前助理母親也出面表示，她接到自稱同事的關心電話時，根本不知道女兒已出事。直到後來取得聯繫，才驚覺女兒已從精神科病房出院。

前助理母親回憶，女兒出事前情緒不太穩定，她曾接到警方打電話來詢問，表示有朋友通報女兒一度失聯，後來又說已經聯絡上。她無奈表示：「那時候我兒子和大女兒都知情，但沒跟我說，是後來我自己去問才知道。」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

JJ林俊傑遭控PUA高手！前女友曬慶生貼臉照怒揭4年地下情 「受夠了劈腿仔官宣」

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」

貝克漢家族合照早就獨缺布魯克林 維多利亞被挖臭臉相待畫面！媳婦嚇到快哭出來

1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒