當卓榮泰面曝彈劾人數 李鴻鈞嘆：監委巡察自行吸收費用「非常辛苦」

記者劉秀敏／台北報導

監察院副院長李鴻鈞赴行政院進行年度巡察會議（圖／行政院提供）

立法院藍白黨團不滿行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，18日於司法及法制委員會通過移請監察院彈劾，監察院今（19）日恰巧赴行政院進行年度巡察會議，兩院互動引發關注。監察院副院長李鴻鈞說明時，報告了今年的彈劾人數，同時提到，因為預算問題，監委同仁到地方巡察時，有時甚至自行吸收費用，這是比較辛苦的部分。

監察院副院長李鴻鈞今日上午帶領監察委員赴行政院進行114年巡察會議，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及各部會首長出席與會。

廣告 廣告

李鴻鈞表示，在現行憲法體制下，五權權責分立，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關設有違失的工作及施政，或者是對中央及地方公務人員違法失職進行調查。監察院所提出的調查報告，也常為外界作為檢視行政機關施政的重要參考，當然監委也會遵循憲政體制，謹守事後監察的基本原則來行使職權。

李鴻鈞指出，依照監察法施行細則及監察委員巡迴監察辦法相關規定，辦理本次巡察，此前也分別到中央各部會，以及全國各地方機關巡察，並接受民眾的陳情。因此，本次巡察所提的問題，是彙集監察院114年度調查案、巡察發現，以及審計部建議的意見，或是社會大眾關切的問題，希望所提事項，行政院能列為追蹤並切實解決。

李鴻鈞坦言，這次因為預算的問題，監委同仁都非常辛苦，到地方巡察，包括交通費、住宿費，有的地方甚至監委同仁都自行吸收，這也是比較辛苦的部分。

針對114年度的調查後所提彈劾、糾正、修正法規以及審計部意見，李鴻鈞說明，監察院對於公務人員、法官或檢察官有違法、失職，當然可以提出彈劾，移送懲戒法院。本年度自1月1日至12月9日，監察院通過27件彈劾案，被彈劾人數有40人，依官階類別，選任人員有8人、政務人員有2人、簡任人員18人、薦任人員4人、法官3人、檢察官1人、校官4人；失職態樣大多以貪瀆為主，共計11案，約佔40.8%。

李鴻鈞接續指出，今年是監察院本屆委員任期第6年，綜合6年來，總計有125件彈劾數，被彈劾人數205人。因此，希望各機關的首長，能加強宣導，並檢討內部政風以及稽核監督機制，避免公務人員的紀律鬆散，嚴重損害人民對政府的信心。

李鴻鈞並表示，另據憲法第97條第一項規定「監察院經各該委員會之審查及決議，得提出糾正案，移送行政院及其有關部會，促其注意改善。」而從本年度1月到11月底，通過的糾正案有86案，按糾正的機關之案件統計，行政院及所屬機關統計，被糾正73案，地方各縣市政府及所屬機關被糾正有52案次。若以6年綜合統計，共計被糾正682案次，其中中央有405案，也敦請卓榮泰及各部會首長能夠重視監察院糾正案，積極檢討、改進，監察院會持續列管追蹤，促使行政機關施政能夠適法、適當，並臻完善。

此外，李鴻鈞也提到，日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件，堰塞湖潰堤是在9月23日，而事發前三週、9月3日忠烈祠秋祭時，內政部長劉世芳就曾向他提及，馬太鞍溪堰塞湖情況嚴重，要找台大學者盡快處理問題。當時他也跟劉世芳說，他長期跟內政部次長馬士元一起做防災，所以第一時間就已經找了台大團隊來討論處理，「我必須要來做一個證明」。

更多三立新聞網報導

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

不予副署是「不得不的作為」 卓榮泰：引起憲政秩序討論「欣然面對」

藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」

藍白網路連署「彈劾賴清德」飆破百萬人？1點慘遭群嘲酸爆

