當可樂有了臺灣味：臺南「Project Cola 可樂計劃」以漢方13香為框架，融入馬告、鳳梨等「第14味」在地風土

在精釀啤酒與精品咖啡席捲全球後，下一波「工藝飲品（Craft Beverage）」的浪潮正吹向最普及的碳酸飲——「可樂」。坐落於台南中西區街角的 「Project Cola 可樂計劃」 將在12/23正式開幕。凝結了創辦人 Benjamin（林裕澄）橫跨調酒、咖啡、茶飲等多元吧台領域近十八年的深厚經驗,，將他身為一位「很喜歡飲料這件事情的人」之熱情，投入到一場以台灣風土為基底的「精釀可樂」實驗計畫。

延伸閱讀：

首間全天候餐廳！「臺虎臺南」進駐西門商圈：120坪空間串聯咖啡、啤酒的城市日常





廣告 廣告





從日本「藥草系」啟發：定義一個台灣未見的飲品類別

「Project Cola」的誕生，來自 Benjamin 在好奇心的驅使，他深入研究後發現，日本自2018年起發展出「手工精釀可樂（Craft Cola）」這個全新的飲料品項。它不屬於傳統的手搖飲或咖啡，而是一個充滿研究價值的新領域。「我不知道日本有那麼多手工可樂，像是阿波德島可樂，用島上的原料去做，喝得到台灣聞不到的柑橘皮味道和藥材氣息。那種沒喝過的味道，會留下很深的記憶。」他對可樂的熱情來自「風味想像力」的釋放，不僅上網鑽研，更請朋友從國外帶回糖漿試喝，最終研究了超過 30 種精釀可樂，決心打造屬於台灣的味譜。









為什麼是台南？

身為宜蘭人的 Benjamin，在吧台背後深耕超過十八年，始終追求吧台技術的「完整性」與「跨界融合。他曾白天在咖啡館磨練、晚上鑽研調酒，在2012至2019年間創立「Present Coffee Roastery」，累積了極為紮實的烘豆與咖啡實務。這份執著使他三度奪得「WCE 世界盃調酒大賽」（Coffee in Good Spirits）台灣區亞軍，更憑藉卓越的感官能力受邀擔任賽事評審，並在 2025 年出任饗賓集團的調酒顧問。

Benjamin 與台南的緣分，始於2018年一場巡迴比賽的悸動。當時他走過中南部多個城市，唯獨被台南那種「白天在城市漫步、夜晚在酒吧穿梭」的活力氛圍深深吸引，也讓他認為這裡就是最適合落腳的地方。2021年，他先在台南巷弄的老宅創立「BAR INFU」酒吧 ，如今更透過「Project Cola 可樂計劃」展現其最擅長的「風味研發」與「飲品敘事」，將他對飲品的熱愛轉化為具備土地靈魂的工藝作品。









在「漢方13香」的框架裡尋找自由

我們應該先把框架做出來，理解在這個框架裡我可以做到哪些事情。

從「Project Cola」Logo 設計就能窺見其獨特的觀點：「這些元素本身是一個組合，對我來說，它們構成了一個框架。我覺得這次做的事情，是在框架裡面尋找自由的樣子。我們應該先把框架做出來，理解在這個框架裡我可以做到哪些事情。」

蘇琬羚設計師操刀的 Logo，以飽滿水滴象徵飲品本質，圓形則代表氣泡活力，兩者交疊出的日出與彎月意象，精準捕捉了品牌日夜雙重經營的生命力。空間為蔡昕倫所設計，將府城街角的小坪數店面重新詮釋為「氣泡實驗室」。騎樓地面的藍色圓形磁磚象徵氣泡升起軌跡，引導顧客進入冷冽金屬吧台與溫潤木質交織的環境中；門面的重疊玻璃橫拉門在開合之際，Logo 會隨之分離與重組，猶如氣泡在空間中擴散與相遇。





日夜雙重經營模式：從清爽精釀到重口味「冰茶1號」

這個「框架」具象化對 Benjamin 來說就是 「漢方 13 香」，內容包含肉桂、人參、白荳蔻、陳皮、山楂、紅胡椒等13種天然素材。它們構築了穩定的味覺結構，而「自由」則體現在每一季加入的 「第14味」。透過加入馬告、鳳梨或咖啡等在地元素，讓可樂在框架之下，依然能隨時令與風土產生無限的生命力。





日間模式

日間（12:00～18:00）供應5款工藝可樂，售價NT120～150，從最經典的風味開始展開。「原味 Classic Cola」以焦糖與柑橘的輕甜作為開場，中段堆疊肉桂、丁香、月桂葉與胡椒的辛香骨架，最後由陳皮與山楂收尾，乾淨耐喝，是理解「Project Cola」味譜的起點。 「鳳梨 Pineapple Cola」則選用南部當令鳳梨，將高甜度與濃郁果香與香料結合，帶來奔放的熱帶果感，白天直飲清爽，夜晚也成為調酒的理想基底。

「咖啡 Coffee Cola」選用衣索比亞高海拔咖啡豆，白花、柑橘與淡淡蜜香與焦糖基底取得平衡，既適合直接飲用，也能在夜晚轉化為經典酒款。還有「手工可樂雪泥」，則以原創可樂為基底，將風味濃縮後重新雕刻，低溫打製成綿密雪泥，讓辛香、果香與木質調在冷冽溫度中細緻展開。首推 「馬告 Maqaw Cola」，將東台灣新鮮馬告融入檸檬汁，展現森林系的生薑與柑橘氣息。









夜晚模式

夜間（18:00-00:00）則進入微醺模式，手工精釀可樂將成為調酒的核心風味基底，延伸出7款以經典結構為靈感的氣泡酒款，售價NT200～500。包括「威士忌精釀可樂與 Whisky Highball」、「可樂琴酒費 Cola Gin Fizz」、「鳳梨可樂搭配 Pina．Cola．Da」、「自由古巴 Cuba Libra」，還有帶有些許大人味的「咖啡可樂琴酒 Coffee Colalogy」將冷萃咖啡與可樂香料疊合，風味更深，適合慢慢啜飲。

另有大受歡迎的「可樂計劃冰茶 1 號」，結合手工精釀可樂、自製可樂琴酒與冷萃咖啡，風格複雜且酒感濃烈，是台南深夜最令人上癮的實驗作。





Project Cola 可樂計劃

營業時間： 12:00～00:00

台南市中西區民生路一段 6 號 1 樓

IG： @project.cola.tw

｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜



延伸閱讀：

BEAMS 也有飯店了？台南「天下南隅」夏日特企：攜手「BEAMS」推出11個主題房型、多款周邊商品

喝咖啡、看展覽！日本當代藝術家橋爪悠也代表作《eyewater》現身臺南 here Kyoto

「here kyoto」臺南店開箱｜世界冠軍咖啡師、香甜可麗露、職人建築美學交織老城新風景

臺南24/7完美日常｜專訪「森/CASA」品牌總監毛鈺婷，在漁光島上的「森」之國度

高雄預約困難餐廳「鮨毅」，以七成熟食翻轉 Omakase 的刻板印象：鴨肝牛肝菌炊飯、靜岡白鰻打造屬於南方的季節餐桌

咖啡迷的年度盛會！「東京咖啡節」集結40+台日重量級咖啡品牌，6大亮點一次看

《咖啡寶島：台中篇》登場：30+ 間城市風格咖啡館帶你喝出屬於台中的節奏

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 迴轉壽司也能吃到板前的手感？「合點壽司、承知助」聖誕聚餐提案，滿額贈聖誕壽司

● 台北年末聚餐推薦！寒居酒店BeGood「美義料理」登場，必吃32oz紅屋牛排、視覺系甜點「火焰阿拉斯加」