當台海危機遇上喪屍！游智傑《閩江船事件》長片啟動 前線孤島淪死亡擱淺
新銳導演游智傑執導的喪屍題材短片《閩江船事件》，今年在金馬奇幻影展放映時引起廣大話題討論、將啟動《閩江船事件》電影長片開發計畫，打造屬於台灣的《屍速禁區》。
漁船意外擱淺最前線小島 台海危機結合未知病毒
《閩江船事件》將故事背景設定在風聲鶴唳的台海危機之際，講述一艘神祕的漁船意外擱淺於最前線的軍事小島。值星官張以天指揮眾士兵部署準備迎敵，然而他不知道，船艙內的未知病毒，將使駐軍乃至整座島陷入災難。
當台海危機遇上喪屍來襲，前線軍事孤島淪為死亡擱淺，短片憑藉著極度壓抑的軍事驚悚與地緣政治交織的創新設定，被譽為近年最具野心與原創性的台灣類型片。
深度挖掘極端人性衝突 游智傑期待打造台產活屍宇宙
當年延尚昊導演以獨到的視角將社會人性與喪屍類型融合，開創了風靡全球的「K-Zombie」盛世，導演游智傑表示：「台灣擁有非常特殊的歷史、地理位置與時代焦慮，這些都是世界上其他地方難以複製的創作土壤。《閩江船事件》希望透過喪屍類型，把我們所熟悉的危機感轉化成具有國際共鳴的故事，打造屬於台灣的T-Zombie宇宙。」
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