當台灣人盤子？基隆石垣島渡輪「最便宜2800元」被嫌貴 當地日人反應曝

記者蔣季容／台北報導

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」。（圖／華岡集團提供）

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」預計今年12月底啟航，日前船艙票價出爐，最便宜房型「標準房」每人單程2800元，最豪華的「皇家套房」擁有1張雙人床，整艘渡輪僅2間，每人單程1萬500元。消息曝光後引發熱議，有網友認為「很盤」，旅日達人林氏璧也分享自己的看法，並透露很多石垣島的朋友，對台日間定期船班抱著巨大的期待。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，新聞報導出來後，部分網友開罵票價、時刻「把台灣人當盤子」，林氏璧說，自己有點疑問，時刻不盡人意就算了，但票價最便宜的通鋪單程定價2800元，淡季還可能更便宜，跟一開始傳出的單程最便宜約1萬日圓起（約台幣2100元）並沒有差很多，「為何當時風向大家躍躍欲試，現在一堆人罵盤子？」

「基隆-石垣島」渡輪票價出爐。（圖／華岡集團提供）

林氏璧指出，再以常被拿來比較的釜山到福岡的新山茶花號來比，以定價來說，新山茶花號通鋪單程是1萬2000日圓，也差不多，而根據日期人數多寡，在官網還會有不等的折扣。他直言，「我想這都是市場機制，真的開始運航的時候，船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的。」

林氏璧提到，現在有些人把這個船班嫌到流湯，「你們可以不要這麼急嗎？」他分享，現在Threads有很多石垣島的朋友，對台日間定期船班抱著巨大的期待，特別是中日關係緊張的現在，有對台日夫妻寫道，「下個月原本要靠港石垣島的中國郵輪有五艘以上臨時取消，結果沒想到很快又接到來自台灣的兩艘追加航次預約！」他感嘆，「想想殷殷期盼台灣朋友到石垣島玩的當地人，看到這些言論會有多傷心？」

票價最便宜的通鋪單程定價2800元。（圖／華岡集團提供）

由日本航運業者與台灣華岡集團合作營運，推出基隆至石垣島的航班，原先預計9月開通，後因整備工程延宕至今。華岡集團總經理洪郁航表示，力拚今年底前首航，目前時間規劃午夜12時自基隆開航，上午7時30分抵達石垣港，等於睡一覺就能抵達石垣島。

