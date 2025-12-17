即時中心／林耿郁報導

經過數度延期，原定於9月份開航的「基隆-石垣島」渡輪，目前傳出將於12月底正式啟航；不過票價資訊、營運時間一公布，讓不少滿心期待的網友大失所望，批評這艘船果然是運貨的，「把台灣人當盤子載」。

要確定欸？許多熱愛日本旅行的民眾，期待已久的「基隆-石垣島」渡輪航線，因船隻「八重山丸」整修時間比預期更久，經歷多次延宕，如今傳出將於12月底首發啟航。

但票價資訊、船班時間一出，讓許多網友紛紛感到不滿，猛烈開火。

廣告 廣告

船公司規劃，從基隆開往石垣島的航班，將於每周二、四、日晚間11點出發，隔天早上（三、五、一）抵達石垣島。

從石垣島開回基隆的船班，則於每週一、三、五晚間11點出發，隔天上午（二、四、六）返抵台灣。

此外，票價也相當不親民：最便宜的通鋪，1人單趟也要價2,800元、來回5,600元；如果想住標準雙人房，2人一晚8,400元、來回16,800元；至於高等級的雙人皇家套房，每晚更要價21,000元，來回4.2萬元！且碼頭費、稅費還未計入。

快新聞／當台灣人盤子？「基隆─石垣島」渡輪將開航 票價、時刻遭罵爆

八重山丸渡輪定價表。（圖／華岡集團提供）

作為對比，台灣虎航直飛石垣島，單人來回票價最便宜約為7千元，且航程僅短短1小時左右；至於石垣島上的飯店、住宿，2人平價版本大約落在每晚2、3千台幣不等。

另外，台灣遊客最期待的「週五晚上出發、週日晚間返台」的「免請假」週末假期船班也並未開航；網友直指，台灣旅客數比之石垣島數量，屬「大對小」市場，但船班時間安排，反而對石垣島居民來台有利（週五深夜開船、週六晨間抵達基隆；週日深夜自基隆返航、週一清晨抵石垣島），對台灣旅客「完全沒有任何吸引力」。

其他不滿的網友也紛紛回應，如果時間、票價落實，「看多久會停航」、「誰愛搭誰搭、開航即停航」、「價格太爛，嚐鮮後就沒了吧」、「預估三個月內收掉XD」、「開航大概整船YTer在拍片而已」，更有網友嘲諷，果然是載貨船班，「當台灣人盤子在載」；本條航線是否能長期、穩定營運，愛好日旅的民眾都在高度關注。

快新聞／當台灣人盤子？「基隆─石垣島」渡輪將開航 票價、時刻遭罵爆

石垣島風光。（圖／擷取自"VISIT OKINAWA JAPAN"網站）

原文出處：快新聞／當台灣人盤子？「基隆─石垣島」渡輪將開航 票價、時刻遭罵爆

更多民視新聞報導

確定了！基隆-石垣島9月中船班開航 渡輪「八重山丸」今抵基隆港整修

台日交流！島根「台灣塗裝」彩繪電車上路 石垣島土地公廟「豬公」祭神

友台候選人當選市長 基隆－石垣島渡輪航線確定9月啟航

