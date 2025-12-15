當哈利遇上莎莉導演夫婦陳屍家中

「當哈利遇上莎莉」導演兼影星羅勃雷納夫婦被發現陳屍在自家豪宅內。圖為2000年羅勃雷納攜妻子辛格出席《搖滾萬萬歲》重映的首映禮。 (路透檔案照)

本報綜合外電報導

「當哈利遇上莎莉」導演兼影星羅勃雷納夫婦當地時間14日被發現陳屍在洛杉磯的豪宅內，警方也證實死者正是雷納夫婦。據美媒報導，兩人身上有刀傷，夫妻倆的兒子涉嫌弒親。

根據外媒《PEOPLE》報導，多名知情人士透露，涉案嫌疑人疑似為兩人的32歲兒子尼克．雷納。警方指出，死者身上均有與刀具相符的傷口，目前全案已列為他殺案件偵辦，但相關嫌疑人身分與犯案動機，警方尚未正式對外說明，案情仍在調查中。

據「PEOPLE」報導，尼克在2016年接受《PEOPLE》雜誌採訪時，談到了他與毒癮長達數年的鬥爭。他十幾歲就開始吸毒，最終導致流落街頭，與家人關係漸行漸遠。這段經歷，後來成為半自傳電影《成為查理》的創作靈感來源。該片由尼克共同編劇，並由其父羅勃雷納親自執導。

洛杉磯市長巴斯與加州州長紐松也分別發表聲明，證實78歲的羅勃雷納與68歲的辛格已經離世。

喜劇巨擘之子、也憑藉自身成就成為一代名導的羅勃雷納以「公主新娘」、「當哈利遇上莎莉」、「軍官與魔鬼」等作品，成為其世代最具代表性的電影創作者之一。

羅勃雷納縱橫影壇40載，他在23歲時演出情境喜劇「一家子」嶄露頭角，之後演而優則導，並於1984年「搖滾萬萬歲」交出導演處女作，專注電影導演工作的他接連推出多部深受各界喜愛的經典之作。

羅勃雷納1971年與美國知名女導演潘妮馬歇爾結婚，這段婚姻維持了10年。兩人離婚後，羅勃雷納在「當哈利遇上莎莉」片場邂逅辛格，兩人1989年步上紅毯，並育有3名子女。

辛格過去曾任攝影師，美國總統川普與史瓦茲合著「川普：交易的藝術」一書封面所使用的照片，就是她拍攝的作品。