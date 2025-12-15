當哈利遇上莎莉導演豪宅發現2人陳屍 身分待確認

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國加州洛杉磯地方媒體今天報導，「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally）導演兼影星羅勃雷納（Rob Reiner）的加州住處發現有2人陳屍宅內。

綜合法新社和美聯社報導，洛杉磯消防局告訴國家廣播公司（NBC）說，陳屍豪宅的1男1女年紀分別為78和68歲左右。

羅勃雷納3月滿78歲。然而，當局尚未證實陳屍在他布倫特伍德社區（Brentwood）豪宅的兩名死者身分。

截至今天深夜，致電他經紀人的訊息尚未獲得回應。

搶劫兇殺組探員已接手調查。

鄰居向NBC證實，產權紀錄顯示羅勃雷納與妻子住在這棟位於高級社區布倫特伍德的住宅。

羅勃雷納1970年代因演出情境喜劇「一家子」（All in the Family）而成名，之後演而優則導，並於1984年「搖滾萬萬歲」（This is Spinal Tap）交出導演處女作。

羅勃雷納最知名的導演作品，包括1987年的「公主新娘」（The Princess Bride）、1989年由比利克里斯托（Billy Crystal）和梅格萊恩（Meg Ryan）主演的「當哈利遇上莎莉」，以及1992年的「軍官與魔鬼」（A Few Good Men）等。（編譯：蔡佳敏）1141215