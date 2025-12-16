「當哈利遇上莎莉」名導夫婦遭刺殺 警逮32歲兒控謀殺罪

曾執導經典愛情喜劇《當哈利遇上莎莉》的好萊塢名導羅伯雷納（RobReiner），驚傳與妻子陳屍家中，震驚影壇。（圖／路透社）





曾執導經典愛情喜劇《當哈利遇上莎莉》的好萊塢名導羅伯雷納（RobReiner），驚傳與妻子陳屍家中，震驚影壇。洛杉磯警方初步調查發現，兩人身上皆有多處刀傷，已朝謀殺方向展開偵辦。最新進展指出，羅伯雷納32歲的兒子尼克雷納已遭警方逮捕並拘留，涉嫌殺害父母。

洛杉磯警方指出，78歲的羅伯雷納與68歲妻子蜜雪兒被發現陳屍於洛杉磯住處。警方調查後鎖定其子尼克．雷納為嫌疑人，並以涉嫌謀殺父母罪名將其逮捕。洛杉磯警察局長麥克唐納表示，警方已成功逮捕本案嫌犯尼克雷納，並正式對其提出謀殺指控，目前已遭羈押，保釋金訂為400萬美元。

據了解，羅伯雷納一家今年9月才一同出席電影首映活動，當時尼克也現身與父母同框合影，未料數月後竟發生家庭悲劇，震撼外界。羅伯雷納是好萊塢重量級電影人，曾執導1980年代經典愛情電影《當哈利遇上莎莉》，以及由湯姆克魯斯主演的《軍官與魔鬼》，廣受影評與觀眾好評，本人也曾參與多部電影演出。消息傳出後，電影圈紛紛表達哀悼之意。

不過，美國前總統川普則在社群平台發文評論此事，引發爭議。羅伯雷納生前長期公開批判川普，川普在貼文中聲稱，羅伯雷納的死亡與其所謂的「川普精神錯亂症候群」有關，雖於文末仍提及對羅伯夫婦的哀悼，但將名導之死牽扯至政治立場，仍引來外界批評。



