《當哈利遇上莎莉》名導夫婦陳屍家中 疑32歲兒子行凶弒親

好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子被發現陳屍家中。（AP）

好萊塢導演羅伯雷納（Rob Reiner）執導《當哈利碰上莎莉》、《白宮夜未眠》及《一路玩到掛》多部知名電影，於美國當地時間14日，被發現與妻子陳屍在西洛杉磯家中，凶手疑似是兩人的32歲兒子尼克雷納。

洛杉磯消防局（LAFD）於14日接到醫療救助的通知，趕到羅伯雷納家中，發現一男一女遭刺傷已明顯死亡，警方第一時間雖然未透露死者身分，但2名死者與羅伯雷納夫婦年齡相符，搶劫謀殺科的相關人員接手調查，住宅周圍聚集大量警力。

警方在命案現場拉起封鎖線，驅散圍觀群眾。（AP）

據《PEOPLE》報導，警方內部人員已證實死者就是羅伯雷納夫妻，但尚未正式出面說明，嫌疑犯尼克雷納弒親的原因有待調查。

78歲羅伯雷納執導的《當哈利遇上莎莉》，是一代浪漫愛情喜劇經典，他在執導該片時認識現任妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer），兩人於1989年結婚並育有3名子女；蜜雪兒辛格是一名攝影師，拍攝的作品曾經出現在現任總統川普1987年的回憶錄《交易的藝術》。

