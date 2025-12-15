《當哈利遇上莎莉》名導夫婦驚傳死訊 疑為兩人兒子痛下毒手

好萊塢名導羅勃雷納和妻子蜜雪兒疑似在洛杉磯家中遇害身亡。美聯社



美國好萊塢導演兼影星羅勃雷納位於加州的住處週日（12/14）發生命案，警方獲報趕到現場後發現兩具男女屍體，年紀與羅勃雷納夫婦的年齡吻合。有媒體報導指出，兩名死者就是羅勃雷納夫婦，而兇手疑似為他們的32歲兒子。

洛杉磯警方週日向媒體表示，當天下午約3時半左右接到911求救電話，要求派員前往羅勃雷納（Rob Reiner）位於洛杉磯西郊的住處，並在屋內發現78歲男性和68歲女性遺體。

警方並未透露兩名死者身分和案情細節，僅表示已列入兇殺案調查。

根據《時人》（People）雜誌，兩名死者就是羅勃雷納和妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）。報導引述多名知情人士指出，涉嫌殺害雷納夫婦的是他們的32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）。

尼克雷納曾在2016年接受《時人》專訪表示，他於青少年時期染上毒癮，自15歲起便反覆前往勒戒中心，且多次因毒癮問題而流浪街頭無家可歸。

今年3月剛滿78歲的羅勃雷納曾執導風靡全球的《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）浪漫愛情喜劇。他在執導該片時期認識了現任妻子蜜雪兒，兩人於1989年結婚並育有三名子女。

好萊塢名導羅勃雷納和妻子蜜雪兒疑似在洛杉磯家中遇害身亡。美聯社

羅勃雷納的父親為美國著名的喜劇演員卡爾雷納（Carl Reiner）。第一任妻子為演員兼導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall），羅勃雷納當時收養了潘妮馬歇爾的女兒。

羅勃雷納知名的導演作品還包括1987年的《公主新娘》（The Princess Bride）、1992年的《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）、1995年的《白宮夜未眠》（The American President）等片。

