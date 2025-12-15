《當哈利遇上莎莉》名導羅伯萊納夫妻疑遭兒子殺害 震驚影壇

好萊塢知名導演羅伯·萊納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒·辛格（Michele Singer Reiner）近日被發現在家中身亡。（圖／路透社）





好萊塢知名導演羅伯·萊納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒·辛格（Michele Singer Reiner）近日被發現在家中身亡，據了解，兩人疑似遭其兒子尼克‧萊納（Nick Reiner）所殺。洛杉磯警方目前仍在調查案件細節，尚未公布更多資訊。

根據外媒《TMZ》報導，羅伯與蜜雪兒的遺體於布倫特伍德（Brentwood）住所被發現，警方指出兩人身上有刀割傷痕跡。洛杉磯警局（LAPD）搶劫與兇殺組目前負責調查此案。消防調度錄音顯示，週日下午約3時30分，消防員曾呼叫增援前往該宅邸，但錄音中並未透露更多案發細節。

廣告 廣告

羅伯·萊納是好萊塢影壇的傳奇人物，曾導演多部膾炙人口的影劇作品，包括1986年的《Stand by Me》（伴我同行）、1987年的《The Princess Bride》（公主新娘）、1989年的《When Harry Met Sally…》（當哈利遇上莎莉）等經典影片。

羅伯·萊納在拍攝《When Harry Met Sally…》期間認識了攝影師蜜雪兒·辛格，兩人在1989年結婚。據傳，蜜雪兒甚至對電影的劇情產生影響，促使比利·克里斯托（Billy Crystal）與梅格·瑞恩（Meg Ryan）的角色最終走到一起。夫妻倆婚姻長達三十多年，育有三名子女Jake、Nick和Romy。羅伯與前妻、已故導演佩妮·馬歇爾（Penny Marshall）則育有一女Tracy。

悲劇的是，萊納夫婦的生命最終疑似被自己兒子奪走。根據外媒《People.com》報導，尼克·萊納自青少年時期便開始吸毒，並逐漸流落街頭，長期生活在不同州的街頭，反覆進出戒毒中心。尼克曾表示，這段混亂的經歷後來成為他參與編寫半自傳電影《Being Charlie》的靈感來源。

此事件震驚影視圈及全球粉絲。男演員保羅·豪澤（Paul Walter Hauser）在IG發文表示：「我最喜愛的導演去世了，我為此感到悲痛。」他補充說，《A Few Good Men》是他踏入演藝圈的原因，而羅伯的導演作品一直激勵他追求導演夢想，至今仍深受啟發。此悲劇不僅是影壇的損失，也讓影迷哀悼這對曾經深受喜愛的夫妻。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●「法國第一帥」影帝滑雪身亡！最後身影重返大銀幕

●26歲饒舌歌手驚傳身亡！「孩子就在旁邊」女友遭逮捕

●多位前經紀人控綜藝天后霸凌 「酒杯砸頭、24H奴役」集體提告互撕

