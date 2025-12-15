「當哈利遇上莎莉」美知名導演 與妻子陳屍加州住所

美國好萊塢知名導演羅伯萊納（Rob Reiner）遇害。（圖／達志影像美聯社）

曾經執導「當哈利遇上莎莉…」、「白宮夜未眠」等多部經典好萊塢電影，導演「羅伯萊納」與妻子驚傳在加州住所遇害，警方在他們身上發現刀傷。有美國媒體報導，兇手疑似就是導演的二兒子，不過警方還沒有將他列為嫌疑犯。

好萊塢知名導演羅伯萊納與妻子Michelle日前在加州洛杉磯住所遇害身亡，兩人身上均發現刀傷，震驚全球影壇。根據美國媒體報導，兇手可能是導演的二兒子尼克，但警方尚未正式將其列為嫌疑犯。家屬已發表聲明，表達對這起不幸事件的悲痛。羅伯萊納生前曾執導多部經典電影，包括浪漫愛情喜劇「當哈利遇上莎莉…」及「白宮夜未眠」，他的驟逝令影迷與業界人士同感震驚與哀悼。

空拍機畫面捕捉到羅伯萊納與妻子在洛杉磯住處的景象，警方在此發現了他們的遺體，兩人身上都有刀傷。家屬發出的聲明中表示：「我們懷著無比沉痛的心情，宣布Michelle與Rob Reiner的不幸辭世。」這則噩耗傳出後，美國前眾議院議長裴洛西在X平台發文表達哀悼之意。

羅伯萊納的演藝事業相當豐富，橫跨演員和導演兩個領域。從1960年代到1980年代，他參與拍攝了多部知名電影。其中最經典的作品浪漫愛情喜劇「當哈利遇上莎莉…」，以及1990年代的代表作「白宮夜未眠」。這些作品至今仍被許多影迷所喜愛。CNN首席媒體分析師Brian Stelter強調，羅伯萊納不僅是世界知名，還是世界公認的人物，他擁有跨越好幾代的名聲和成功。這樣一位備受尊敬的導演，卻與妻子一同被發現陳屍家中，令人惋惜。

根據美國媒體的報導，兇手疑似是羅伯萊納的二兒子尼克。尼克從15歲開始就因毒癮問題多次進出戒毒所，也曾一度離家出走，導致親子關係疏離。這段染毒經歷也成為羅伯萊納半自傳電影「成為查理」的靈感來源。雖然有美國媒體報導羅伯萊納疑似被染毒的兒子殺害，但目前警方還沒有將任何人正式列為嫌疑犯，案件調查仍在進行中。

