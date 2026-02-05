當員工流動成為常態 晶輝團體制服用AI與在地產線，解決企業最常被忽略的管理痛點

圖：晶輝團體制服提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在人力高度流動的年代，企業經營者早已習慣員工進出頻繁，但「制服」這件事，卻往往成為管理上的隱形負擔。多數企業在初期採購制服時流程順利，真正的麻煩，反而發生在後續員工離職、新人報到、尺寸不合、臨時補件。

成立於 2006 年 10 月 的晶輝團體制服，正是從這些被忽略的細節切入，逐步建立出一套「少量也能做、急件也能交」的制服供應模式。

多數工廠不想接的單，卻是企業每天都在發生的事「一件、兩件的追加，對工廠來說很麻煩，但對公司來說卻是每天都會遇到的狀況。」

廣告 廣告

晶輝團體制服業務經理洪貴枝表示，員工流動已是常態，但市場上的制服供應模式，卻仍停留在大量、一次性交貨的思維。

不少企業都有相同經驗：第一批制服交得很漂亮，但半年後要補做，卻被告知「不接少量」、「要等很久」、「重新開模不划算」。

圖：晶輝團體制服提供。

2026 年擴廠 5 倍，只為撐起「後續服務」

晶輝在 2020 年購置自有廠房，並於 2026 年擴廠至原規模的 5 倍，並非為了追求大量接單，而是為了保留產能彈性。

業務經理洪貴枝指出：「如果沒有自己的產線，根本不可能承諾少量追加還能快速交貨。」也因為產線掌握在自己手中，晶輝能在企業臨時補件、新人急需制服時，快速插單處理，避免企業內部因制服不到位而影響營運與形象。

AI 導入的重點，不在炫技，而在「排得出來」

晶輝近年導入 AI 輔助生產排程與模組化製作流程，讓不同批次、不同尺寸、不同款式的少量訂單，也能被有效整合進產線。

「AI 對我們來說，不是用來取代人，而是用來解決人工排不出來的問題。」

業務經理洪貴枝表示，透過智慧排程，小量訂單不再被擠到最後，而是能在不影響大單的情況下，穩定消化。

高齡技術人員，是少量製作能成立的關鍵

除了 AI 與設備，晶輝同時長期聘用多位高齡技術人員，負責打樣確認、尺寸判斷與品質把關。這些經驗，正是處理少量、多樣訂單時最關鍵的資產。業務經理洪貴枝坦言：「沒有這些老師傅，少量追加只會變成高失誤率的風險。」

圖：晶輝團體制服提供。

制服不是一次性採購，而是長期管理問題

對企業行號而言，制服真正的成本，往往不是第一次下單，而是後續的管理與補件。晶輝的角色，更像是一個「長期制服管理夥伴」，而非單次供應商。這樣的定位，也讓晶輝累積了大量來自 連鎖品牌、服務業、製造業與企業內勤單位 的長期合作客戶。

政府標案只是基本門檻，企業服務才是主戰場

晶輝同樣具備政府採購經驗，但在實際經營上，團隊更將心力放在企業客戶的日常需求。政府標案對流程與規範的要求，成為內部管理的基礎，而真正拉開差距的，則是對企業端「小量、快、穩」的執行能力。

在傳統產業裡，做一件「別人不想做、但企業需要的事」

業務經理洪貴枝總結：「很多人問我們為什麼要接這麼麻煩的單，但正因為麻煩，才是真正的價值所在。」

當多數供應商只想完成第一批訂單，晶輝選擇把責任做到最後一件。

這樣的經營方式，也讓品牌在競爭激烈的制服市場中，建立出難以複製的信任門檻。