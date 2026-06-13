當喇嘛斜槓畫家！江秋個展6/17開幕 佛陀抽象畫暗藏宇宙連結

江秋喇嘛來台30多年，除了修行，他很願意用繪畫祝福眾生。李政龍攝



時代更迭，傳統不斷被重新演繹，如莊嚴的佛法有許多令人眼睛為之一亮的呈現方式，日本和尚藥師寺寬邦用嘻哈唱紅大悲咒，自西藏來台超過30年的江秋喇嘛用佛陀抽象畫折服眾人，年輕又時髦，非佛教徒也能親近。江秋喇嘛表示，他畫畫不為什麼，只單純喜歡，如果能讓見者感受喜悅、見即解脫就更好了。近日，江秋喇嘛「喜願菩提_江秋個展」將於6月17日至29日在中正紀念堂二展廳展出。

小時捏佛像捏出歡喜 江秋喇嘛有自由玩心

江秋喇嘛於1963年在西康出生，16歲那年依循父母之願，在印度所納達寺第一世卡盧仁波切寺廟出家。初初幾年，他參與寺廟整建裝飾工作，邊畫畫邊修行，「我以前就很喜歡藝術，除了畫畫，我也用泥土捏佛像，被媽媽說『不好看』，但我很喜歡。」且珍惜那種沒有理由的純然喜愛，他期待未來還有機會做藝術。

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江秋喇嘛於1993年來台宣傳佛法，目前是金法林利生佛學中心的負責人，他來台30多年陸陸續續累積許多畫作與佛像雕刻，他的風格不似傳統宗教畫作，而是融入現代藝術，創造獨特的詮釋方式，譬如他有一幅大型佛陀油畫，畫面構圖不是方方正正，而是面前彷彿有一尊巨型佛像，渺小的群眾從側邊仰視佛陀的全部面貌，這幅畫配以背景的灰底彩點，隱喻包攬眾生的宇宙，寧靜卻也有生命力。

江秋喇嘛曾經解釋，他的畫作常見彩色細點，除了畫作技巧外，他想藉由每個點點都代表著芸芸眾生，渺小而真實。他說明，創作時會依據媒材和形體改變手法，會撒、會刮、會點，「我的畫其實沒有派系之別，我想用自己演繹的方式和大家結緣，而畫展是很好的機會祝福別人的機會。」

修行是畢生的功課，傳遞喜悅與祝福則是願望。李政龍攝

對於透過畫作與人結緣，江秋喇嘛進一步說，喇嘛也需要面對「需要」和「想要」的議題，需要是不一定喜歡，但對生活很重要，想要則不一定對自己有利，「藝術是我的興趣，我希望能藉此綁定佛法，做利他為主的工作。」這便是喜願菩提的目的。

至於創作如何幫助自己修行，江秋喇嘛大方分享，他曾到法國羅浮宮看畫，看得出哪些畫有修過、又修過幾次，他那時就想到自己曾經失敗過，進而有了「成了就好，不成也沒關係」感悟，「藝術家有3個特質，一是要對細節有敏感度，二是把好的、美的呈現出來，最後是不怕別人笑。」

江秋喇嘛分享，這三幅畫作來自他某一畫作的部分，紋理因此十分有趣。李政龍攝

眼皮下的光 也能成為宇宙

江秋喇嘛的最新畫展將在6月17日登場，本次他將展出五方佛、宇宙、氂牛、靜物、抽象畫等等。

氂牛不只是回望故土西藏，同時也是佛教的神聖動物。江秋喇嘛提供

他喜歡把光融入創作，譬如宇宙系列，「每天打坐時閉眼靜下來，眼皮下會閃過光，幾秒鐘到幾分鐘，每天都會變化，很美，有一種凝聚力，而這些都成為我的創作靈感。」

江秋喇嘛的宇宙系列，光影自由富有詩意、禪意，仔細看中間有佛的意象。江秋喇嘛提供

他進一步說明，心是抽象的，而自己喜歡自然形成、不固執、放鬆自由的形式，就像四大顏色，紅、黃、綠、藍分別代表火、地、風、空，可延伸出無限顏色，造型也能無限延伸，「就隨著自己意識跑。」（備註：白色是水）

說及畫畫，江秋喇嘛的眼睛有光，他期待這次「喜願菩提」個展能繼續傳達喜悅自己、祝福別人的目標，讓內心獲得啟發與平靜。

提起繪畫，江秋喇嘛的眼睛有光。李政龍攝

喜願菩提_江秋個展 訊息

展期：2026年6月17日-6月29日

地點：中正紀念堂 二展廳

開幕：6月17日 下午2時至5時

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