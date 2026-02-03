當國家正規部隊變成「恐怖分子」：國際法治的黃昏，還是權力遊戲的新局？／魯云湘

魯云湘（政策與戰略研究員）

2026 年 2 月，伊朗議會宣布將歐洲國家軍隊列為「恐怖組織」，以反制歐盟先前將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。這看似一場外交口水戰，實則觸碰國際社會長期以來刻意維護的制度紅線。

在國際實務中，即便衝突再烈，各國仍極少將「他國正規部隊」直接定性為恐怖組織。以俄烏衝突為例，雙方雖互控侵略與戰爭罪，卻仍維持對彼此「國家武裝力量」的基本承認。這並非出於善意，而是一種制度理性：士兵一旦被視為「恐怖主義分子」，即便穿著軍服並遵循指揮命令，在失去身分豁免後，被俘者將被視為普通罪犯接受刑事審判。這種做法將直接摧毀整套戰爭規範，使衝突走向徹底的野蠻化。

事實上，伊朗並非不懂國際法，而是刻意使用「恐怖主義」這一國內法工具來進行鏡像反制。但這種鏡像並非完全對等：歐盟針對的是受最高領袖直接控制、曾鎮壓國內抗議的 IRGC（非傳統正規部隊）；伊朗的反擊則直接指向歐盟國家的正規國防軍。當這種「不對等標籤」被行政化、隨意化，原本應由國際司法機制處理的定性，正被各國行政權力取代。

這種「去司法化」的趨勢，正是當前國際秩序最大的危機。 相較於侵略罪需經過漫長的國際調查，恐怖主義標籤只需一紙行政命令即可生效，並附帶資產凍結與經濟制裁。回顧歷史，雖然 2019 年美國曾將 IRGC 列為恐怖組織，俄羅斯也在 2022 年將已納入烏克蘭國民警衛隊的「亞速軍團」定性為恐怖組織，但這些案例多針對特定單位。如今伊朗將「整國軍隊」納入名單，顯示這種將軍事衝突轉化為「行政犯罪化」的邏輯正在擴散。

對中小國而言，這絕非遙遠的法律爭論。當大國開始以恐怖主義語言處理軍事衝突，第三方國家在制裁配合與跨境往來上，將面臨極高的選邊壓力。以臺海情勢為例，若未來大國間互以此類標籤定性，將極大化區域的不穩定。身處地緣政治前線，我國可能面臨對方透過「法律戰」操縱國際輿論，例如中國大陸的《反分裂國家法》，若進一步延伸至軍事領域的標籤化，將直接挑戰我國武裝力量的合法性。

伊朗的行為或許改變不了衝突的走向，但它顯示出一個危險的趨勢：當法律制度仍在，各國卻愈來愈偏好棄守其原有語言，轉而以行政標籤取代法律判斷時，國際秩序的約束力，將不再來自規則，而只剩下誰能先行定性、誰能迫使他人接受這種政治標籤。（照片翻攝示意圖）

【本文所涉之政策意涵與制度推論，為作者之分析判斷，並代表亞太安全與戰略研究獨立工作室之研究立場。】