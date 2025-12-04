當地民眾盼先體驗淡江大橋 陳世凱：一定滿足地方需求

交通部公路局日前開放民眾報名參加淡江大橋明年5月通車前的路跑及自行車活動，結果名額瞬間秒殺，引發當地民眾不滿，感覺自己沒有參與到。對此，交通部長陳世凱今天(4日)表示「一定會滿足地方的需求」。

淡江大橋即將於明年5月通車，為了讓民眾搶先體驗淡江大橋的美景，公路局於上周開放民眾報名參加明年4月中旬舉辦的通車前路跑及自行車活動，不過，由於路跑僅限7,000人參加、自行車則是2,500人，因此一開放報名，名額便瞬間秒殺。

為此，國民黨立委洪孟楷4日在立法院交通委員會質詢交通部長陳世凱時，關切淡江大橋通車前的路跑及自行車活動是否能再開放或增加名額？陳世凱則認為會有安全之虞。他說：『(原音)跟委員報告，我們其實總共會有3個禮拜可以辦活動，基本上可以滿足所有民眾想要上橋去參與這次慶典的需求。但是它容納的這個限量，大概7,000人是一個安全的數字，那再上去，其實我們就會擔心有一些危險。不是承載的問題而已，還有管理的問題，還有就是說如果發生了意外，我們的救援車輛要怎麼上去的問題。』

不過，洪孟楷拿出一張關渡大橋在1983年通車時的照片，指出當時淡水及八里的民眾都攜手上橋歡慶通車，為何如今淡江大橋開放通車前的路跑及自行車活動未預留名額給地方，讓地方鄉親感覺「沒有參與到」？陳世凱則表示「一定會滿足地方的需求」。他說：『(原音)因為我們原本的活動，也就是委員在建議的，讓地方的民眾有一天或者是一段時間，讓他們可以上橋去體驗一下，甚至拍照一下，這個本來就在我們的規劃裡面。(洪孟楷：OK！至少讓地方民眾就如同42年前，所有淡水人跟八里人的回憶、記憶，就是關渡大橋的通車，大家能夠互相走，這個是鄉親的期待，可以嗎？)一定會來滿足地方的需求。』

陳世凱也說明，事實上，各地民眾都想體驗淡江大橋，因此，公路局會以3周的時間分流舉辦系列活動，而且許多活動都有地方參與，包括音樂會有淡水國小合唱團、路跑裁判是淡水體育會推薦，還有一天是地方的慢跑協會舉辦的健行活動，就連開幕大遊行也有許多地方社團參與。(編輯：宋皖媛)