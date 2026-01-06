當地鐵成為犯罪舞台 《劫持驚魂錄》再次鬥智鬥力

伊卓瑞斯艾巴（右）回歸飾演商業談判專家山姆，繼劫機事件後，再度被捲入危機事件，只是這回發生在柏林地下鐵。（Apple TV提供）

2023年的Apple TV原創影集《劫機七小時》（Hijack）獲得一致好評，男主角伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）與歹徒鬥智鬥勇對峙僵持7小時，入圍黃金時段艾美獎最佳男主角。如今邁入第2季，《劫持驚魂錄》則以柏林地鐵為舞台，這次伊卓瑞斯再度上陣，但顯然成為治安當局的頭痛人物。

身為本劇的監製兼編劇，吉姆菲爾德史密斯（Jim Field Smith）談到這次最大的挑戰，就不能再讓伊卓瑞斯飾演的談判專家山姆重複同樣的事，「第一季是在三萬五千英尺高空的飛機上，那與之相反的是什麼？就是地下鐵。這為角色帶來了一個有趣的空間，因為他被困在這個地下的物理和道德迷宮中，在每一個轉彎處都必須做出非常艱難的決定。一旦我們確定了這個設定，它對我來說就非常順暢了。」

吉姆菲爾德說，這齣戲的成功要素，就是犯罪舞台必須是幽閉恐懼的微型社會，「在第二季，他們被困在另一根金屬管子裡，但同時正在城市地底疾馳，這就是這部劇的重點。就是關於把山姆鎖在一個裝滿人的謎團箱裡，看看他如何解決問題。」

柏林本身的歷史背景，提供了驚悚劇情峰迴路轉的各種可能性，也讓山姆的處境更加艱難。（Apple TV提供）

男主角伊卓瑞斯艾巴，則是希望知道談判專家山姆經過上一次的劫機事件，會有什麼內在創傷，「有一些瘋狂的殘留效應，被內化在山姆這個角色。看到的是一個男人，他不確定如何運用他賴以謀生的那種操縱方式。但這一次，有一種自然的本能，被某個完全不同的東西所驅動。他在這部影集中的談判技巧完全是另一種野獸。」

「我認為他實際上非常脆弱，而且非常人性化。你知道，他不是被塑造成一個耍槍弄棒、功夫大師的人。」伊卓瑞斯認為觀眾喜歡山姆的理由，就是非典型的英雄人物設定，「他們不介意看到有人在過程中跌跌撞撞，試圖理清頭緒，隨機應變。」

相較於第一季的空中劫機，這一季發生在柏林地鐵，為什麼會選擇柏林，吉姆菲爾德史密斯解釋曾在1989年到1991年住在柏林，「我小時候在德國住了很長時間，對這個國家和人民有很深的感情。這是一個經歷了很多的國家，而且人民極具韌性、極具足智多謀。但也像每個國家一樣，它有其文化特徵。」選擇柏林的另一個原因是，從主題上來說，它是一個有著許多秘密歷史的城市，經歷了很多變化，「地鐵系統本身，在城市分裂為東西柏林時，地鐵系統橫跨分裂的兩側運行。這意味著，可能有廢棄的車站，或者網絡中有幽靈車站，這為故事開啟了整個可能性。我希望山姆處於劣勢，不說當地語言，身邊沒有任何朋友，無法聯繫任何人。從戲劇性上來說，這讓他處於一個更加不利的位置。」

就演員來說，演出地鐵車廂密閉空間的感受，其實挑戰更大，伊卓瑞斯說，「在一個等比例、會移動的地鐵上，在一個有60位臨時演員的攝影棚裡，你並不是在演戲。在那個交界處，你正活在即時發生的情感中。在某種程度上，那是一種真實的生活體驗。」加上攝影器材，有時候會貼緊演員拍攝，一個不小心就會演到太過火，「有時候我會去看回放，我會說：『不，不，不，不，我們再拍一次，因為我表現得太多了。』」《劫持驚魂錄》預計於1月14日於Apple TV上架。

《劫持驚魂錄》預告

