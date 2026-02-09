當夢想在樂音中甦醒二月夢蓮花讚頌合唱團新馬演出圓滿跨國文化心靈交融讚頌旋律溫暖人心

美麗的音樂無國界，能撫慰人心。夢蓮花文化藝術基金會旗下的夢蓮花讚頌合唱團，長年於臺灣及國際舞台展現專業與實力，今年首度跨足新馬，受邀於一月三十一日在馬來西亞八打靈再也表演藝術中心，以及二月二日至三日在新加坡濱海藝術中心音樂廳演出的「當夢想甦醒」音樂會圓滿成功。此次巡演特邀新加坡青年合唱團Yazers、台灣音樂新秀安哲，以及馬來西亞雙人組王茗莉與呂婉佳同台演出，三地音樂人攜手合作，交織出跨文化、跨世代的心靈共鳴，成為音樂會最大亮點。馬來西亞場吸引逾一千人，新加坡場更有超過二千四百八十人到場聆賞。透過福智團體真如老師創作的讚頌詞曲，合唱團與新馬觀眾共享一場深刻心靈饗宴。

「當夢想甦醒」音樂會中所有的讚頌曲，皆源自福智團體真如老師在虔誠祈禱中自然流露的心靈旋律，化作獨特原創樂音，將慈悲與向善的力量溫柔傳遞人心。夢蓮花讚頌合唱團以豐厚又真摯的能量，為海內外觀眾帶來心靈極度的撫慰，陪伴每位聽眾開啟療癒的樂章。合唱團懷抱「登上世界級音樂殿堂」的夢想，二十餘年來以清淨和諧的音樂感動無數聽眾，多次登上國際舞台，包括韓國江陵世界合唱大賽、紐西蘭奧克蘭世界合唱大賽雙料金質獎，廣受肯定。此次新馬演出，更首次匯聚台灣、馬來西亞與新加坡的音樂人，呈現多元而豐富的心靈音樂體驗。東西方音樂元素自然交融，演出水準精湛，層次分明，為觀眾帶來溫潤而深刻的身心感受，成為音樂會中最耀眼的亮點。



讚頌合唱團以《密集嘛》、《拉緊我的手》、《想上師》、《覓幽蘭》、《第一縷晨光》等讚頌曲目，傳遞慈悲、向善與心靈安定的力量。新加坡青年組成的樂者（Yazers），曾多次於合唱賽事中榮獲金獎與首獎，以清澈飽滿的四聲部無伴奏和聲見長，此次演出《月光下》、《醒覺》、《祈禱》、《櫻花雪》、《又見你的容顏》、《生命協奏曲》，展現青春活力與精湛合唱技巧。馬來西亞實力雙人組合王茗莉與呂婉佳（Amy & Aru），特別於馬來西亞音樂會中，以磁性多變的歌聲與舞台實力，透過流行與音樂劇等多元曲風，演繹三首讚頌，為音樂會增添亮麗色彩。台灣音樂製作人與表演者安哲（Andrew Lin）以真摯且具療癒力的嗓音，用搖滾風格演繹《大漠勇士》、《生命的太陽》等曲目，受到全場觀眾的喝采，尤其是最後一首《太陽王傳說》，結合了古典與流行、和聲與Live-band，三地歌者的大合唱，引領觀眾在旋律中感受堅韌、喜悅與希望的力量，為音樂會畫下完美的句點（見圖）。



馬來西亞創作女歌手黃淑惠表示，讚頌音樂能溫暖撫慰人心，帶來安心自在的力量。作曲家楊朝焰則分享，聽到合唱團唱出《第一縷晨光》的瞬間，非常的震撼且感動，旋律將心甦醒，流淌出洗滌心靈的正向能量。新加坡聲樂家吳翰衛老師分享：「第一次接觸佛教合唱音樂，對作品的詮釋方式及整體演出深感驚豔。未來一定會再參加這類型的音樂會」。指揮家桂乃舜老師也表示，合唱團的音色與和聲表現非常出色。合唱編曲令人印象深刻，尤其是透過不同作品的編排，成功幫助聽眾更深入理解歌曲所傳達的意涵，夢蓮花合唱團是他最喜愛的演出團隊。新加坡社會政策統籌部長兼衛生部長王乙康先生亦讚賞讚頌詞曲以獨到的創作視角，呈現出強烈而深刻的情感，內涵豐富，具有高度的精神感染力。



此次新馬巡演，讓讚頌旋律再次在國際舞台綻放，樂音如風，吹進不同文化的朋友心中。夢蓮花相信，美好的旋律是世界共通的語言，能跨越距離、打破隔閡，溫暖人心，並為世界帶來更多希望與光明。