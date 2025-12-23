當夢想轉彎、依然前——小魔女「娜比」的青春進行式

【警政時報 司徒／臺北報導】排球旋風席捲全台，臺中連莊在職排元年賽事中獨領風騷，場上攻防激烈、熱血沸騰，場邊同樣有一道吸引目光的亮點。「Little Witches 小魔女啦啦隊」成員「娜比」，從校園中的素人女大生，到站上職業賽場成為球迷目光焦點，她用行動證明，夢想不是一蹴可幾，而是一步步累積而來的成果。

「Little Witches 小魔女啦啦隊」成員「娜比」，從校園中的素人女大生，到站上職業賽場成為球迷目光焦點。(圖/供稿單位 提供)

異鄉磨練，為夢想咬牙前行。在加入連莊之前，娜比曾獨自前往韓國，學習韓文、表演、舞蹈與舞台技巧。身處語言與文化皆不同的環境，娜比形容那段日子「孤單卻充實」，她坦言，「每天都有新的挑戰，也曾懷疑自己能不能跟上。」但因為目標明確，加上家人的支持，她把所有壓力轉化為養分。曾經無數次的反覆練習、被要求重來的過程，如今都成為她站在場邊表演時最穩固的底氣，「那些累積，讓我更自信地把最好的一面呈現給大家。」

帶著這段異鄉累積的經驗回到台灣，娜比正式踏上啦啦隊舞台。成為「小魔女」時，娜比仍是一名「完全的素人」，對於能否勝任場邊應援、是否會被看見，心中難免忐忑。然而隨著賽季推進，她的名字開始頻繁出現在社群平台上。

「看到大家願意支持我，真的受寵若驚。」娜比感謝球團與面試官給予機會，也感謝粉絲一路相伴。她笑說，正是球迷的回應，讓她從不確定的小女孩，逐漸成為享受舞台、樂於互動的「娜比」。

娜比:「希望我能成為一位能讓大家真心喜歡，也能展現專業的啦啦隊員。」(圖/供稿單位 提供)

夢想轉彎的下一步——成為被記住的名字。談起夢想，娜比不諱言，最初曾以成為韓國偶像為目標。隨著人生方向的轉變，她將重心轉向啦啦隊舞台，「希望我能成為一位能讓大家真心喜歡，也能展現專業的啦啦隊員。」透過舞蹈、笑容與滿滿熱情陪伴球隊、為球迷注入能量，是她此刻最珍惜、也最投入的角色。

娜比形容，現在的自己算是實現了夢想的一半。未來，她期許隨著經驗不斷累積，成為「一提到名字就能被記住」，並與所屬隊伍緊密連結的代表性啦啦隊員。除了在臺中連莊完成上半季主場應援，她日前也入選 P. LEAGUE+ 洋基工程的啦啦隊「洋基女孩」，即將踏上籃球場延續舞台魅力，持續在籃、排球場邊展現活力。

對於未來，娜比不設限，她期待有機會挑戰更大的舞台，包含職棒啦啦隊，甚至跨足演藝圈。「只要還在進步、還能帶給大家力量，我就會一直往下一個夢想前進！」從異鄉練習室到滿場歡呼的賽場，娜比的故事，正是一段關於堅持、成長與被看見的青春進行式。

