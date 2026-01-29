當大家嫌國旅難玩 台灣好行沒放棄變好 正想方設法把自由行的路變漂亮

「台灣好行3.0成果展」在松山文創園區登場，把公車、站牌與候車亭，變成一場移動中的旅行設計展。圖／觀光署

國旅氣氛近來有點冷，嗯、是很冷。當大家在埋怨「住宿貴、不好玩、好麻煩、好難移動」的時候，交通部觀光署並沒有停下打地基的腳步，正在默默把替下一波可以好好出發的充電旅行鋪好路。這次地基，不是訴求豪華大飯店，而是你可能搭過、卻沒注意到正在大升級的「台灣好行」。

去年起，「台灣好行」悄悄進化到3.0版。這次不是只換個Logo而已，而是整套翻新：車子、站牌、候車亭、資訊服務通通一起升級，想法很單純，讓搭公車去旅行這件事，更舒服地坐在車上，看沿路風景慢慢在眼前展開，行程不再被時間追著跑後，一顆心也跟著慢慢、慢了下來。

廣告 廣告

如果你最近在景點看到一台橘色系、乾乾淨淨、看起來有點像設計展跑出來的公車，對，那八成就是台灣好行3.0公車。觀光署這波一口氣補助超過230輛車完成新車體識別與車內環境優化，站牌也不再是那種「站在路邊會懷疑自己有沒有站對地方」的版本，就連候車亭都開始有設計感。

右起交通部觀光署旅推組副組長陳軒弘、中華平面設計協會榮譽理事長章琦玫、台灣設計研究院副院長艾淑婷等人，催生出台灣好行品牌3.0成果展。圖／觀光署

為了讓大家看懂這次改了什麼，觀光署乾脆把成果搬進展場，在松山文創園區「不只是圖書館」辦起「台灣好行3.0成果展」，展出一直到2月1日。現場不只是看圖，還能看到實際車體設計、候車亭示範、各站點升級成果，整個很像在看一場移動中的旅行美學秀。

這次3.0的核心關鍵詞也教人很有感：安心感、慢移動、簡約美學。不逼著旅人趕行程，而是讓移動本身也成為旅行的一部分。把「公車」也變成一段風景線。

而且，台灣好行這次不只顧表面呈現，也順手把行程懶人包準備好。現在已經輔導各路線推出超過200款套票，還把公車直接跟在地旅宿綁在一起，讓你「訂好房＝交通也搞定」。接下來，客運業者的訂票平台也會陸續優化上線，未來安排自由行，不用再開十幾個視窗比來比去。

旅行，最棒的是旅人走進風景裡，從此風景留在了旅人的心裡。圖示為台灣好行3.0招呼站示範點模型展示。圖／觀光署

這場成果展不是在自嗨，而是真的很想告訴大家：公共運輸旅遊，可以是好用又好玩。下一步，會再把更多地方特色、在地小景點一起拉進來，讓你不用租車、不用繞路，也能慢慢玩出台灣的味道。

國旅現在也許還在休息，但旅行不會消失。當你下一次想來一趟說走就走的小旅行，說不定最舒服的方式，不是自己開著車，而是搭上一台已經偷偷變漂亮的台灣好行公車，出發!



回到原文

更多鏡報報導

這波科技操作太接地氣了！從果園到校園 工研院把科技變成暖暖公益現場

信驊飆上9500元！ 台股史上第一張「千萬股票」將現身 這張「房」不能住但會漲

全球風險滿天飛金融業仍賺9880億 彭金隆定調：把金融底子加厚顧市場不出事

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出