當天龍人大不易！台北房價跨入2千萬時代 現金沒6百萬難買房
記者陳韋帆／台北報導
全台房價居高不下，台北市購屋門檻更是突破2千萬大關，自備款沒6百萬更難買房了！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在土地開發飽和與自住需求穩定的雙重壓力下，房價持續墊高，使千萬低總價產品面臨「稀缺化」危機，購屋版圖正加速向中高總價區間移動。
據實價登錄，2025年1~10月，台北市1千萬元以下交易占比10.9%、1~2千萬元產品36.7%、2~4千萬36.2%、4~7千萬12.3%、7千萬以上3.9%，相較5年前，2千萬以下佔比皆出現下滑趨勢，購屋占比往2千萬以上移動，反映房價持續高漲造成的購屋版圖變化。
房價高漲台北市買房越買越貴 脫北潮狀態持續進行中
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房價高漲使台北市低總價產品趨向極端稀缺，這也迫使預算有限的購屋族群轉往基期相對較低的新北或桃園，顯示中高資產族群對核心地段的購買力依舊強勁，南港、內湖等行政區更在房市洗牌中展現逆勢領漲的韌性。
她說，「脫北潮」現象反映了北市居住門檻的嚴苛。目前2千萬至4千萬元的產品多坐落於捷運站周邊或蛋白區的大面積中古屋，由於能同時滿足自住空間與資產保值需求，即便在2025年房貸緊縮與信用管制的衝擊下，該價位帶仍是雙薪家庭與換屋族的首選。在政策未見鬆綁的環境下，這類具備合理總價與生活機能的中階住宅，將持續成為支撐市場交易的核心。
台北市「中高價」成房市主流 地段及建商口碑為保值關鍵
陳金萍分析，4千萬至7千萬元產品占比的提升，說明高資產族群對於具備知名口碑建商或未來增值題材的物件仍具高度興趣。
她指出，這類客群更看重地段的精華性與未來潛力，尤其在房市波動加劇時，核心區域的高品質住宅更能發揮避險功能。
陳金萍說，整體而言，台北市已回歸自住需求為核心，形成「中高價撐盤、低價稀缺」的結構，未來房市將依產品條件出現明顯分化，地段價值與居住品質將是決定資產抗跌性的重要指標，消費者在出手前需更審慎評估，以應對逐步轉變的購屋環境。
房市翻轉！國庫收入大縮水、年減幅2成7 全國房地合一稅跌破千億大關
正面對決土方之亂 建商公會大讚國土署長吳欣修：真正有所作為！
正面對決土方之亂！國土署長任期最後1天親上火線放話：暫置場不得拒收
1年爆增7千多人！淡水奪北台灣人口紅利冠軍 專家揭主因：房價是關鍵
