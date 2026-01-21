當奇兵選台北？鄭麗君稱考古題 傳推薦王世堅、吳思瑤

政治中心／綜合報導

行政院副院長鄭麗君關稅談判成績亮眼，她一早出席公開活動，受到熱烈歡迎，不過外界聚焦選台北市長話題，面對媒體追問主席賴清德是否徵詢過她的意願？鄭麗君沒多回應，反倒傳出她曾推薦王世堅和吳思瑤兩個人選，對此吳思瑤表示，選舉要尊重當事人意願，給選對會時間。

逛攤位、仔細聆聽，鄭麗君關稅談判落幕，首個公開行程現身淨零成果交流會，透露即便大半年時間忙關稅，相關議題她時刻關注！

行政院副院長鄭麗君：「大半年都在忙對美關稅談判，但是我還是定期主持，我們永續會下的，淨零轉型專案小組，因為永續發展是我們整個社會，人類社會最重要的一個共同的願景。」

行政院副院長鄭麗君出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會。（圖／民視新聞）

國科會主委吳誠文：「（副院長）跟美國終於，我們把事情都談妥了，而且是超乎大家預期的好，我們大家一起再次，熱烈感謝我們鄭副院長。」





現場掌聲不絕於耳，鄭麗君的高人氣，頻頻被點名選台北市長，雖然前一天她才回應這已經是十年考古題，不過傳出黨內湧現勸進潮。

行政院副院長鄭麗君：「（副院長賴主席有徵詢過台北市長嗎）。」

鄭麗君關稅談判後，被點名選台北市長呼聲高。（圖／民視新聞）

主席賴清德有沒有親自勸，鄭麗君微笑沒回應，面對台北人選難題，傳出今年初一場夜宴中，鄭麗君還反推薦，打趣說道，別人都推薦我，我也反過來推薦，而點名對象就是立委王世堅和吳思瑤。





立委（民）吳思瑤：「不可諱言的鄭麗君副院長，就是大家目前眼中的最強棒，跟麗君副院長她是我的師姐，我們在立法院的互動很多，那在文化政策的領域，我們更是密切的合作，北市的立委大家或多或少都會被點名，那有Best，就不需要去考量Second Best，要尊重當事人的意願，再給我們選對會多一點時間。」

首都之戰綠營持續點兵點將，但還得等萬事俱備、再掀牌！

