當奇兵選桃園市長? 王世堅閃得快頻稱蔡其昌最強

王世堅的質詢金句"從從容容、游刃有餘"登上中國軍艦，國防部長顧立雄今天表示，對方想達到認知作戰的效果，但不會成功。因為金句而爆紅的王世堅，頻頻被點名參戰2026，外傳他和蔡其昌都是選桃園的奇兵，今天兩人同框，王世堅狂讚蔡其昌最強，蔡其昌則說，不要亂派工作。

立委（民）蔡其昌：「（會長有人說你要選桃園），喔！太多工作給我了。」

當奇兵選桃園市長？ 王世堅閃得快狂說「他」最強

王世堅與蔡其昌都否認有意參選桃園市長。（圖／民視新聞）一早現身立院，民進黨立委蔡其昌就被追問，要選桃園市長嗎？

立委（民）王世堅vs.立委（民）蔡其昌：「他他他最強，我覺得推他會勝利推他會勝利，不要亂派工作。」

外傳民進黨2026桃園市長選舉要出奇兵，包括王世堅與蔡其昌，就這麼巧，蔡其昌否認的時候，王世堅出現了。

看來王世堅沒想選桃園，還推了蔡其昌一把，但從台北市長到桃園市長，王世堅頻頻被點名，正因為他聲量驚人，連中國軍艦都出現他的質詢金句，從從容容、游刃有餘，趁著國防部長顧立雄來到立院備詢，王世堅要不要再想個金句，讓我方軍艦也能pk一下？

當奇兵選桃園市長？ 王世堅閃得快狂說「他」最強

共艦排字"游刃有餘"企圖認知作戰，顧立雄直言民主自由的台灣更顯從從容容。（圖／民視新聞）立委（民）王世堅：「他們可以做我們只要，以這個從從容容的應對，準備也是遊刃有餘的話，不管他們怎麼排法，我覺得不必在枝節末微跟他們爭論這個，我們也要讓他們知道說，我們台灣準備好了，我們也是從從容容，我們也是遊刃有餘，所以大家不必兵戎相見嘛。」

國防部長顧立雄：「中國確實試圖想要達到認知作戰，這樣的認知作戰並不會成功，他們軍方高層不斷的被整肅，有這樣的一個貪腐的新聞存在，然後消失被消失，比起這樣子的一個現象，生活在我們民主社會的台灣，我想我們顯得更從從容容。」

國防部長對自己有信心，中國想達到認知作戰的效果，沒那麼容易。

