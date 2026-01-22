當奇想已成日常！2026年最值得你擁有的4款摺疊新機 從三星、MOTO、谷歌到華為全在這
想入手摺疊手機卻選擇困難嗎？2026年摺疊手機的成熟度已足以成為日常主力機，無論你追求超薄旗艦、時尚旗艦、電池怪獸或是全能耐久的機種，市場已能滿足各式需求，以下精選2026年最值得你擁有的摺疊新機，幫助你做出最聰明的購買決策。（文：費司特、圖：各廠商提供）
焦點1「Motorola Razr Fold」摺疊新革命的時尚旗艦
在今年CES 2026全新發表的「Motorola Razr Fold」以8.09吋Foldable LTPO OLED主螢幕（120Hz，2200x2480像素，410ppi）領先翻蓋市場，支援Dolby Vision與HDR10+，展開後提供沉浸式大畫面體驗，外螢幕同樣LTPO技術，日常操作如社群、導航、Vlog創作輕鬆應對，真正解放翻蓋潛力。
搭載Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5處理器，搭配256GB/512GB儲存與Android 16系統，效能強勁滿足多工與遊戲需求。三鏡頭後置相機（50MP+50MP+50MP）支援8K錄影，20MP前置鏡頭適合自拍與視訊，側邊指紋辨識、NFC、5G全網通，感測器齊全。IP等級與耐用設計創新，適合追求新穎摺疊體驗的用戶，作為今年即將上市的摺疊新機，Razr Fold結合時尚與實用，值得你密切關注。
焦點2「HUAWEI Mate X7」創新科技的集大成之作
全新發表的華為「Mate X7」搭載自研Kirin 9030 Pro處理器，在記憶體配置上達到驚人的20GB，專為重度多工使用者打造，其8吋主螢幕分辨率為2210 x 2416像素，密度達409ppi，相比三星Z Fold 7的368ppi有明顯優勢，文字細節與影像銳度更為突出。
最令人矚目的是Mate X7的五層無間隙鉸鏈設計，徹底消除摺疊手機普遍存在的螢幕褶痕問題，電池容量達5525mAh，配合66W超快充電與50W無線充電，確保日常使用無需頻繁補電。相機系統則採用50MP可變光圈主鏡頭（f/1.4-f/4.0）、50MP 3.5倍長焦與40MP超廣角的三鏡組合，支援AI色譜感測器增強色彩準度。IP59防塵防水評級加上航空級鋁合金邊框，提供堅實的耐久性保障。
焦點3「Samsung Galaxy Z Fold 7」極致輕薄的摺疊手機標竿
三星Z Fold 7以其「極致輕薄」成為2026年摺疊手機市場的定義者，8.9mm的摺疊厚度與215g的重量，讓它比許多傳統旗艦機還要輕盈，這是三星有史以來最薄、最輕的書本式摺疊手機，改變了消費者對摺疊設備應有樣貌的認知。其8吋內螢幕搭載全新200MP主鏡頭，這次的相機升級相當激進。Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器、12GB起跳的RAM與最高16GB的記憶體配置，確保順暢的多工與遊戲體驗。
外螢幕升級至6.5吋，解析度達2520 x 1080像素，Samsung DeX多視窗功能優化得更成熟，支援90:10分割模式讓生產力工作如虎添翼，值得注意的是，Z Fold 7雖然電池容量相對較小4400mAh，但25W有線快充與全新的系統優化，確保整天續航，IP48防水防塵評級可防1.5m、30分鐘浸水，加上7年系統更新承諾，代表三星對這款旗艦機的長期支援信心。
焦點4「Google Pixel 10 Pro Fold」AI時代的耐久摺疊手機
Google Pixel 10 Pro Fold開創先河，成為全球首款獲得IP68完整防水防塵認證的摺疊手機，其新型無齒輪鉸鏈設計號稱能耐受10年的摺疊壽命，是業界最強耐久保證。搭載Google Tensor G5自訂芯片與Titan M2安全協處理器，配備16GB LPDDR5X RAM與最高1TB儲存。6.4吋外螢幕與8吋內螢幕均採用全新Super Actua Flex OLED面板，支援1-120Hz自適應刷新率，峰值亮度達3000nits。
相機系統採用48MP主鏡頭、10.5MP 127度超廣角與10.8MP 5倍長焦的設置，雙10MP前鏡頭支援專業級人像模式。值得一提的是，AI功能最全面，Gemini Live、Magic Cue與Daily Hub等AI工具的深度整合程度，適合重視AI體驗的消費者。
隨著科技演進，摺疊手機已從科技奇想蛻變為成熟的消費品，不僅改變了人機互動方式，更為多工、娛樂與創作帶來無限可能，最終選擇應回歸個人優先順序，續航、相機還是系統支援？找到那個交叉點，就能找到最值得擁有的摺疊手機。
