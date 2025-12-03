當女兒專屬司機奔高雄看TWICE 動力火車顏志琳乖乖在場外等自嘲做苦力

動力火車商演活動接不完，有將近百場的尾牙活動邀約。（華山基金會提供）

動力火車尤秋興、顏志琳在今（3日）出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，顏志琳透露有開車帶兩個寶貝女兒到高雄看TWICE演唱會，且連追兩場，指女兒又尖叫又掉淚，身為女兒的專屬司機在場外等待，他自嘲：「我是做苦力的。」

日前剛完成《都是因為愛》演唱會，動力火車的行程依然超多，商演活動接不完，有將近百場的尾牙活動邀約，還將在跨年時連趕兩場演出，除此之外，動力火車也透露將會有新作品，顏志琳不小心劇透，直接脫口有新巡演，讓一旁經紀人相當慌張，他連忙收口。

動力火車尤秋興與顏志琳出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動。（華山基金會提供）

對於歌迷敲碗動力火車登上台北大巨蛋，尤秋興怕門票賣不完，還直呼：「為什麼不小巨蛋多唱一點就好？」顏志琳笑稱，開大巨蛋1/4，馬上被尤秋興吐槽：「那還不如去TICC（台北國際會議中心）」。

前陣子爆發男星閃兵爭議，有網友挖出顏志琳當年在涼山特勤隊服役，被大讚是兵役天花板，他謙稱：「不提當年勇。」尤秋興則在20歲被徵招，只覺得該去就要去。

