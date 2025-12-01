當娛樂遇上政治—看濱崎步如何化危機為轉機

濱崎步公開空場表演高清圖。翻攝IG @a.you

Alice ／公關顧問

濱崎步在上海對著空場演唱引起關注，從公關的角度看，絕對不是來都來了、乾脆唱一唱，而是一件應變極為優秀的危機處理案例，甚至堪稱典範。

濱崎步與她的團隊沒有被突如其來的政治黑箱嚇倒，也沒有被混亂的行政程序綁架；相反地，她們用冷靜、公關智慧與最基本的尊重，重新掌握了敘事的主導權。

在中國這種政治風向瞬息萬變、行政決策沒有透明度的市場，一支國際製作團隊要如何在短時間內應變化解數百人的損失、跨國團隊各方的衝突、粉絲的不滿，以及兩國之間輿論的波動？

用情感化解政治角力，用專業中和憤怒

要理解為什麼這次濱崎步及其團隊的處理手法值得大肆稱道，就必須看到幕後那整套公關邏輯和資源協調。

首先，他們十分明白在這種敏感時刻，任何言論都可能被政治化。如果她或經紀公司開口批評，或對中國政府及制度發出暗示，再小心都可能引火上身，甚至影響未來跨國演出的可能性。

因此她與團隊選擇了一條最安全、也最尊重各方利益的路：聚焦音樂與情感。

她不對政治情況多加著墨置喙 ，只談對團隊的歉意與對粉絲的感激。這種控場與輿論管理策略，是很棒的危機處理術：保住敘事話語權，不讓各方輿論節外生枝。

沒有跟著政治風暴起舞，而是用專業、節制與誠懇的態度，把原本可能引爆兩國網路攻防的輿論危機，轉成品牌深化、價值觀輸出的敘事節奏。

這場演唱會從接到「不可抗力因素」勒令停辦開始，就不只是單純的娛樂商演活動，而是被捲入了兩國外交與文化摩擦，瞬間變成政治風暴的「被害現場」。

但濱崎步與幕後團隊並沒有以受害者姿態應對。

沒有妥協，也不急於發聲，選擇做最擅長的事傳遞堅守的價值觀

濱崎步和團隊在第一時間一定也相當錯愕，但他們沒有立刻發聲把責任歸咎在中方政府或主辦方，也沒有利用名氣立刻訴諸媒體；反而以透明、誠意與同理心，面對每一個受影響的人。

濱崎步與幕後團隊並沒有以受害者姿態應對。翻攝IG @a.you

在多數人可能選擇避開、或乾脆取消所有行程的情況下，濱崎步與她的團隊選擇了另一條路。沒有當天收拾行李走人，也沒有低調退場，她選擇「對空場演出」。

即使觀眾席空無一人，她仍從第一首歌開始，唱到安可曲，完成了整場演出。對於公關與品牌管理者而言，濱崎步的選擇，其實是十分具說服力的應對姿態。

沒觀眾，也要唱完。展示的不但是身為國際巨星負責任的格局，更是一種「情感與價值觀溝通」：

一、對製作團隊尊嚴的捍衛：不是有觀眾才唱，而是「尊重每位一起努力的人」。這種對內部成員的尊重，同時也是對藝術、對音樂價值的嚴肅態度。

二、對粉絲與全球支持者的情感負責：透過空場演出與社群貼文，濱崎步展現出：「你們的心意我看見了、我沒有忘記」的態度，強化了她與粉絲之間的信任情感與品牌忠誠。

三、對文化與音樂跨國交流信念的堅持：她說「娛樂應該是連結人的橋梁」，即使在政治陰影下，也不願讓音樂、文化成為犧牲品。這種立場，對許多藝人和經紀團隊來說是一種挑戰，但也是可貴的誠信與魄力。

這種做法，讓她不只是包裝華麗的偶像，而是「代表日本文化、捍衛音樂尊嚴的藝人」。對她長期的品牌經營是加分，也讓她在亞洲、乃至全球的音樂文化地位達到無人能及的新高度。

知道什麼不能講，比知道要講什麼更重要

看不見的幕後邏輯：她的團隊，懂得什麼叫「控制敘事權」。

誠如前面所述，如果濱崎步或團隊亂講或暗示一句，就會讓整個事件「被政治化」，甚至可能引來封殺、演出禁令、或各種審查。

這是第一個公關關鍵點：濱崎步與團隊選擇完全不對政治多做評論。不罵、不暗示、不嘲諷、不情緒化、不對中國文化與政府做任何連結。用成熟的態度面對政治語言不可控的市場，展現沉默不是退讓，而是保全後續所有的可能性。

而外界沒有看到的是濱崎步的團隊在此事件中，也另外做了三項高明的危機處理決策：

1. 對內協調團隊做好情緒管理：

取消演出的瞬間，會有三方人馬同時崩潰：中國主辦方（怕被追責）、日本製作團隊（怕形象受損）、幾百名工作人員（怕工作白做）。

濱崎步團隊做的事情是「先安內，不急著對外」：

-立即團隊協調。

-不讓任何工作人員在未核准前對外發言。

-確保沒有憤怒的團隊成員在社群抱怨、爆料或直播。

2.對外訊息溝通全由濱崎步本人統一發聲。

這點非常重要。

濱崎步團隊除了避免所有會造成對中政治批判的風險：經紀公司發生氣聲明、舞者或樂手在社群怒罵、媒體搶先刻意渲染、沒讓中國合作方背鍋。

最終所有對外溝通訊息都是由濱崎步本人以充滿人情味、非政治化、聚焦音樂與感謝 的方式發出。

只有明星本人能同時安撫兩邊粉絲，又不踩政治紅線。最具公信力的唯一對外發聲窗口及媒體一定會買帳報導的策略，完全的一舉兩得！

3.對粉絲保留情感連結，而非煽動情緒

任何藝人在這個時刻都很容易踩到一個致命陷阱：「為粉絲發聲」＝「對中國不滿」、「對中國不滿」＝「被封殺」

濱崎步完全避免了這個路徑。她字裡行間寫的都是：感謝、尊重、理解、對團隊的抱歉以及對粉絲的心意。

不把矛頭指向中國，而是把焦點放在「人的努力」、「對音樂的堅持」、「職業精神」。向中國粉絲訴諸感性外，也避免了支持者日後在其國內遭到文化清算的可能性，既顧全了粉絲及中國合作方的面子也保留了日後合作的彈性。

這才是高段位的公關。

政治即生活，給娛樂產業的一堂課

對所有會向外輸出流行文化佈局的各國娛樂產業來說，這場事件是一個警示，也是一次提醒：在地緣政治敏感、文化政策波動的市場，藝人與經紀公司不能只把焦點放在票房與曝光，而必須更重視品牌韌性、公關策略與價值觀定位。

這次上海事件，凸顯文化娛樂產業在地緣政治下的脆弱與敏感，也提醒產業與藝人必須具備危機處理能力。

良好的公關危機處理能力，將成為未來娛樂產業中，藝人及經紀公司都需要必備的核心技能。翻攝IG @a.you

對所有亞洲娛樂產業來說，未來不能只用笑臉、純娛樂藝術說法（aka XX歸XX，政治歸政治）來操作，因為政治外交因素就是可能突然讓整個計畫中止。

態度決定高度

在這個跨國文化出口與全球流行音樂高度交錯的時代，這是很重要的一課。政治因素可能隨時介入的情況下，唯一能控制的只有態度。

對空場演出其實比滿場更有力量，濱崎步不是唱給空椅聽，而是唱給所有相信J-POP文化、相信尊重、相信情感的人聽。

沒有多餘的解釋，只聚焦尊重同理粉絲及團隊付出，帶入維護表演藝術和文化尊嚴的理念。

讓這場因政治因素被取消的演唱會，成為濱崎步傳遞「文化音樂是橋樑」的品牌定位。

讓她在全球粉絲和媒體眼中，從日本平成歌姬J-pop 歌手上升為「文化大使與橋樑」的藝術家。

極具高度，也成為「危機就是轉機（crisis as opportunity）」的典範案例。

