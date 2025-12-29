當媽媽後才懂的修行課 6大心法讓妳撐過低潮、撐住自己
編輯/葉佳欣撰文
成為媽媽之後，妳很快就會發現，人生突然多了一門沒有課綱、沒有期末考，卻天天小考不斷的必修課，名字叫做「情緒管理」。在孩子出生以前，妳可能也覺得自己算是個溫柔理性的人，遇事會思考、會溝通；但當睡眠被切成碎片、生活被行程追著跑，還要在哭聲、責任與內疚之間來回切換，妳才會真正理解，原來當一個有情感、有溫度、卻不情緒化的女人，真的需要長期修練，而不是天生自帶。
很多媽媽會誤以為，不情緒化就代表要冷靜、要壓抑、要永遠成熟懂事。但事實恰恰相反，真正穩定的情緒，從來不是靠忍，而是靠「知道自己在發生什麼事」。有情感的媽媽，會感受到疲憊、委屈、心軟與愛；不情緒化的媽媽，則是能在情緒湧上來的那一刻，先踩一下煞車，而不是直接把所有感受丟到孩子或身邊的人身上。
1.承認自己累了
修練的第一步，往往不是改變行為，而是承認現實。妳不是變脾氣差了，而是負擔變重了；妳不是玻璃心，而是責任太密集。當妳願意承認「我現在真的很累」，情緒反而會比較安靜。很多情緒失控，其實不是因為事情太大，而是因為妳太久沒有被好好照顧。承認這一點，不是軟弱，而是清醒。
2.把感受和反應分開
成為有溫度卻不情緒化的媽媽，很重要的一個能力，是把「感受」和「反應」分開。妳可以生氣，但不一定要爆炸；妳可以難過，但不必立刻用尖銳的語氣說話。這不是壓抑，而是一種選擇權。當妳心裡默默對自己說一句「我現在很生氣，但我等一下再處理」，妳已經比昨天的自己更成熟一點。
3.情緒不一定要立刻解決
很多媽媽在情緒上最辛苦的地方，是什麼都想顧好，卻沒人顧妳。孩子要被理解、伴侶要被體諒、家人要被照顧，最後剩下的那點耐心，只好拿來對付自己。但真正不情緒化的女人，會慢慢學會一件事：不是所有情緒都需要立刻被解決，有些情緒，只需要被允許存在，隨著時間流逝自然會暫緩。當妳不再急著否定自己的感受，情緒反而不會那麼激烈。
4.照顧好身體
修練情緒穩定，還有一個現實但很關鍵的因素，就是體力。這聽起來很不浪漫，但非常真實。睡不夠、吃太隨便、長期沒有喘息空間，自然會變得易怒。很多媽媽以為自己情緒管理不好，其實只是身體在抗議。當妳開始重視睡眠、補充能量、給自己短暫的獨處時間，妳會發現，問題變得沒那麼嚴重。
5.放下外界的期待
同樣重要的，還有對外界期待的放下。媽媽這個角色，很容易被社會放上過高的標準，彷彿妳一旦有情緒，就是不夠好、不夠愛。但事實是，妳不是情緒的容器，妳是人。當妳不再用「好媽媽」的標準天天審判自己，內在的壓力會少很多，而情緒也就不需要用激烈的方式求救。
6.保持幽默感
修練的過程中，幽默感其實是一種高級能力。當妳能在一團混亂裡對自己說一句「好，今天又是修行的一天」，事情不一定會變簡單，但妳的心會變柔軟。幽默不是不在乎，而是不讓自己被情緒整個吞掉。
結語
有溫度的媽媽，並不是永遠和顏悅色，而是能讓孩子感受到情感是真實的。妳可以告訴孩子妳今天很累、很煩，但不用用怒氣去證明這件事。當孩子看到妳有情緒、卻能好好表達，他學到的不是壓抑，而是示範。妳其實正在用生活教他一件很重要的事：情緒可以被感受，但不必失控。
成為有情感、有溫度，卻不情緒化的媽媽，從來不是一蹴可幾的事。那是一種每天微調的能力，是在一次次想爆炸卻選擇深呼吸之間，慢慢長出來的力量。妳不需要完美，只需要比昨天多一點理解自己。當妳願意這樣對待自己，妳的穩定，會悄悄成為孩子一生最溫柔的安全感。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 57
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 16
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 3
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
共軍「蟒蛇戰術」封台灣 他曝：鎖定這三人
[NOWnews今日新聞]中國圍台軍演展開實彈射擊，解放軍東部戰區30日上午公告，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在位於台灣本島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，共軍東部戰區新聞發言人施毅...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 46
CPB熱身賽開打！球員竟在回放挑戰對鏡頭「比中指」！網評：還不到二軍水準
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽(CPB）將於元旦正式開打，29日先進行熱身賽，由廈門海豚與深圳藍襪交手，不過台灣網友卻發現，不僅在轉播過程中出出現播報錯誤，就連字卡顯示方式都看起來有點「奇怪」，甚至還有球員在「視頻回放」時在直播中對鏡頭比出「中指」的不雅手勢，同時台灣網友也認為，整體聯賽看起來還不到台灣二軍水準，頂多只到大學聯賽。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 11
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 510
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 6
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 17 小時前 ・ 3
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 9
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 18 小時前 ・ 11
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 97
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 25
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 389
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 66