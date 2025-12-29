當媽媽後才懂的修行課 6大心法讓妳撐過低潮、撐住自己

編輯/葉佳欣撰文

成為媽媽之後，妳很快就會發現，人生突然多了一門沒有課綱、沒有期末考，卻天天小考不斷的必修課，名字叫做「情緒管理」。在孩子出生以前，妳可能也覺得自己算是個溫柔理性的人，遇事會思考、會溝通；但當睡眠被切成碎片、生活被行程追著跑，還要在哭聲、責任與內疚之間來回切換，妳才會真正理解，原來當一個有情感、有溫度、卻不情緒化的女人，真的需要長期修練，而不是天生自帶。

很多媽媽會誤以為，不情緒化就代表要冷靜、要壓抑、要永遠成熟懂事。但事實恰恰相反，真正穩定的情緒，從來不是靠忍，而是靠「知道自己在發生什麼事」。有情感的媽媽，會感受到疲憊、委屈、心軟與愛；不情緒化的媽媽，則是能在情緒湧上來的那一刻，先踩一下煞車，而不是直接把所有感受丟到孩子或身邊的人身上。

當媽媽育兒之後才發現，原來當一個有情感、有溫度、卻不情緒化的女人，真的需要長期修練，而不是天生自帶。圖/123RF圖庫

1.承認自己累了

修練的第一步，往往不是改變行為，而是承認現實。妳不是變脾氣差了，而是負擔變重了；妳不是玻璃心，而是責任太密集。當妳願意承認「我現在真的很累」，情緒反而會比較安靜。很多情緒失控，其實不是因為事情太大，而是因為妳太久沒有被好好照顧。承認這一點，不是軟弱，而是清醒。

修練的第一步，往往不是改變行為，而是承認情緒低落的現實。圖/123RF圖庫

2.把感受和反應分開

成為有溫度卻不情緒化的媽媽，很重要的一個能力，是把「感受」和「反應」分開。妳可以生氣，但不一定要爆炸；妳可以難過，但不必立刻用尖銳的語氣說話。這不是壓抑，而是一種選擇權。當妳心裡默默對自己說一句「我現在很生氣，但我等一下再處理」，妳已經比昨天的自己更成熟一點。

3.情緒不一定要立刻解決

很多媽媽在情緒上最辛苦的地方，是什麼都想顧好，卻沒人顧妳。孩子要被理解、伴侶要被體諒、家人要被照顧，最後剩下的那點耐心，只好拿來對付自己。但真正不情緒化的女人，會慢慢學會一件事：不是所有情緒都需要立刻被解決，有些情緒，只需要被允許存在，隨著時間流逝自然會暫緩。當妳不再急著否定自己的感受，情緒反而不會那麼激烈。

4.照顧好身體

修練情緒穩定，還有一個現實但很關鍵的因素，就是體力。這聽起來很不浪漫，但非常真實。睡不夠、吃太隨便、長期沒有喘息空間，自然會變得易怒。很多媽媽以為自己情緒管理不好，其實只是身體在抗議。當妳開始重視睡眠、補充能量、給自己短暫的獨處時間，妳會發現，問題變得沒那麼嚴重。

5.放下外界的期待

同樣重要的，還有對外界期待的放下。媽媽這個角色，很容易被社會放上過高的標準，彷彿妳一旦有情緒，就是不夠好、不夠愛。但事實是，妳不是情緒的容器，妳是人。當妳不再用「好媽媽」的標準天天審判自己，內在的壓力會少很多，而情緒也就不需要用激烈的方式求救。

成為媽媽開始育兒之後，很容易被社會放上過高的標準，但事實是，妳必須放棄用「好媽媽」的標準來審判自己。圖/123RF圖庫

6.保持幽默感

修練的過程中，幽默感其實是一種高級能力。當妳能在一團混亂裡對自己說一句「好，今天又是修行的一天」，事情不一定會變簡單，但妳的心會變柔軟。幽默不是不在乎，而是不讓自己被情緒整個吞掉。

結語

有溫度的媽媽，並不是永遠和顏悅色，而是能讓孩子感受到情感是真實的。妳可以告訴孩子妳今天很累、很煩，但不用用怒氣去證明這件事。當孩子看到妳有情緒、卻能好好表達，他學到的不是壓抑，而是示範。妳其實正在用生活教他一件很重要的事：情緒可以被感受，但不必失控。

成為有情感、有溫度，卻不情緒化的媽媽，從來不是一蹴可幾的事。那是一種每天微調的能力，是在一次次想爆炸卻選擇深呼吸之間，慢慢長出來的力量。妳不需要完美，只需要比昨天多一點理解自己。當妳願意這樣對待自己，妳的穩定，會悄悄成為孩子一生最溫柔的安全感。

