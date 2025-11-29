當孝順一點一滴榨乾你的人生 學會「不孝」才能財務自由！
在華人家庭裡，孝順常被等同金錢供養。子女若無法滿足父母要求，便會被貼上不孝標籤。其實，愛不是勒索，養育也不是債務。唯有劃清財務界線，才能在親情與責任間找到平衡。
「我只是想幫自己和孩子存一點錢，為什麼要被罵不孝？如果我不孝，那我妹算什麼？」
小玲紅著眼眶問我。她今年36歲，月薪82,000元，是家中經濟支柱。她的老公月薪38,000元、女兒剛上幼兒園，每個月光是補習費、學費、水電費、買菜錢，加起來就快超過10萬元。
但小玲的媽媽每個月「規定」她要上繳23, 000元奉養金，端午節、中秋節、過年、生日，還要求每次包20,000元紅包，這些負擔，全都是媽媽下的「指令」。妹妹離婚了，住在家裡，為了體恤她，媽媽沒有跟她要任何一毛錢。
上個月，她花了3萬塊幫女兒報名線上英文課，實在手頭很緊。她鼓起勇氣跟媽媽商量，能不能這個月緩一點，卻換來媽媽一個白眼：「我們把你養這麼大，你跟我計較什麼？」那一刻，她漲紅了臉，拳頭握緊，滿腦子只剩一句話：「有給錢，就是孝；沒給錢，就是不孝？」
另一位來諮詢的小花，27歲，在餐廳剛升副理，月薪48,000元。她從大學畢業以來，一半薪水都要交給爸媽。理由很熟悉：「你住家裡，不用繳房租水電，當然要幫忙啊！」但小花心裡清楚，那些錢根本不是家用，而是直接轉給弟弟，幫他繳房租和保險。
她實在不喜歡這樣的生活，開始偷偷看房，想搬出去。結果媽媽發現後暴怒：「你是不是交了壞朋友？被人帶壞了？我們辛辛苦苦把你養這麼大，你現在不管我們了？」
她說，和媽媽大吵一架後，媽媽居然打電話到她公司，向主管抱怨她「變了」、「行為不端正」。她羞愧到請假在家，甚至一度考慮辭職。
愛是禮物不是債務 「養育」不該以金錢衡量
聽完她們到故事，你難道不感到沮喪？為何在奉養金這件事情上，父母對年輕人的勒索，總是不屈不撓？
為了深入理解「財務界線」的難題，我曾做過調查。下面是幾種最常見的「父母金錢勒索語錄」。
1. 威脅型（製造恐懼）：「你不幫，我就死在路上給你看！」「你給我滾！以後別再回來了！」
2. 貼標籤型（製造羞愧）：「我真不敢相信，你這麼自私。」「你只想到自己，你小孩以後也會像你一樣不孝。」
3. 誘導型（製造內疚）：「我們為你付出這麼多，你怎麼可以這樣對我們？」「你瘋了嗎？幹嘛那麼小氣？」
這些話，是不是似曾相識？這些年，我聽過太多子女在金錢裡掙扎的故事。讓我最感慨的是：我們似乎都忘了，父母與子女之間，不該是「我當年養你，所以你要回報我」的關係。
有借有還叫「借貸」；不期待回報的付出才叫「愛」。
真正的愛，像是一份禮物，是為了慶祝你存在，為了讓你感受到被珍惜與疼惜。它是自願給予，不是開條件的交換。債，需要連本帶利地還；但愛，不需要。因為愛是流動的，是豐盛的，是給了還能再給的。
所以，當有人把「過去的養育」當作要你還債的理由，請你記住：那不是你的錯，也不是你該承擔的。你不需要為了這樣的誤解感到愧疚。
面對奉養金勒索 5步驟建立財務界線
如果你也遇到「奉養金勒索」的難題，下面這5個步驟，你可以開始做。
1. 用數字說話。清楚告訴父母你的實際收入與支出，不要模糊。「 我不是不想給，是沒辦法。」
2. 量入為出。設定奉養金預算，例如固定每月5,000或10,000元，並明確告知：「這是我的能力，超過沒辦法。」
3. 練習拒絕。你要記住，拒絕，不需要給理由。你的目標不是「得到他們的諒解」，而是「界線」和「自由」。
4. 不對標籤做情緒反應。「你變了」、「你忘本」、「你沒良心」，這些都是情緒語言，不是事實。不要讓這些話動搖了你。
5. 必要時，搬出去住。如果父母冷暴力、酸言酸語、辱罵毆打，讓衝突不斷升級，請你勇敢搬出去，或者分戶、分帳、自己存錢，建立專屬的帳戶與緊急預備金。
最後提醒你，建立財務界線不是自私，是成熟，也是愛自己。現在就開始，讓你的人生慢慢變得更輕盈。
（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年10月號
