當季貢寮鮑搶鮮 希望廣場開賣

▲希望廣場貢寮鮑搶鮮鮑展售活動，民眾購買貢寮漁特產品。（圖：新北市漁業處供）

新北貢寮鮑產季開跑囉，新北市政府與漁業署共同輔導貢寮區漁會舉辦「貢寮鮑搶鱻展售活動」，將在台北市希望廣場農民市集販售新鮮直送的生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑，還有高人氣的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、活凍鯖魚、透抽及小卷等多樣東北角特色海味，新北市漁業處歡迎大家前來台北市希望廣場農民市集品嚐當季貢寮漁產品。

新北海派活動巡迴最終站在台北市希望廣場舉行，同時為貢寮鮑產季揭開序幕，為了讓民眾品嚐美味貢寮鮑，貢寮區漁會在台北市希望廣場農民市集舉辦「貢寮鮑搶鮮展售活動」，將貢寮在地最鮮甜漁貨帶至市區。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，「貢寮鮑」是貢寮在地的重要產業，沿著東北角海岸一格格如同棋盤的貢寮鮑潮汐養殖池，更是東北角獨有的人文地貌，貢寮鮑飼養在沿岸的養殖池，有天然的潮汐換水，還有海浪拍打讓海水溶氧充足，使得貢寮鮑的肉質特別Ｑ彈飽滿，歡迎大家在貢寮鮑盛產季節來貢寮走一趟，品嚐在地特色貢寮鮑料理，體驗漁港及漁村特色，順遊純白美麗三貂角燈塔等東北角海岸線景點，享受絕美海景，包準好吃又好玩。

新北貢寮鮑現正當季，養殖在潮間帶養殖池純淨海水中的貢寮鮑，口感鮮甜、軟嫩且有嚼勁，未上市前水產品經新北市政府抽驗把關，是民眾可以放心享用的珍鮮海味。貢寮區漁會將於台北市希望廣場農民市集舉辦貢寮鮑及當季漁特產品展售，讓民眾們可以買到新北市貢寮區當季最新鮮漁特產品，新北市漁業處誠摯邀請大家假日到貢寮走走，品嚐當季「尚青」的貢寮鮑料理，體驗漁村、漁港文化氣息，欣賞山與海美麗景色。