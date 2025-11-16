當孩子把問題丟給AI，誰來教他思考？中央大學教授曝閱讀革命關鍵

在人工智慧（AI）迅速發展的時代，如何培養學生的原創思維成為教育界的重要課題。中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷，早在40年前便開始探索AI與教育的結合，如今他強調，應對未來複雜世界的關鍵在於閱讀。

▲ 如何培養「原創思維」？中央大學教授：關鍵在於巨量閱讀。（圖／教育部）

早期的AI教育探索

1988年，當大多數人對人工智慧仍感到陌生時，陳德懷在博士論文中提出了「智慧學習同伴」的概念，構想利用AI模擬學習同伴來輔助學生學習。1989年，他來到臺灣任教，並在第一年便開發了專為網路學習設計的系統。2000年，他領導的研究團隊建構了網路學習城市「亞卓市」，吸引了150萬名用戶，為臺灣數位學習的發展奠定了基礎。

科技與教育的融合

隨著網路學習技術的成熟，陳德懷開始關注學校現場的教學實踐。他認為，科技只是輔助工具，真正的學習關鍵在於如何激發學生的學習興趣，使好奇心成為持續學習的驅動力。2009年，他發起了「明日閱讀」計畫，推動晨讀運動，目前已有超過2,000所學校參與。

▲ 中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷參與教育學術會議，鼓勵學生巨量閱讀。（圖／教育部）

興趣驅動的學習理論

結合多年實驗與觀察，陳德懷與23位亞洲學者共同提出「興趣驅動創造者理論」，指出學習過程由創造、興趣和習慣三個概念組成。他認為，若創造活動能激發學生興趣，並將這種知識創造反覆運用在日常生活中，興趣驅動的創造就會成為習慣。

AI時代的閱讀挑戰

隨著ChatGPT等AI技術的出現，陳德懷40年前的「智慧學習同伴」概念接近實現。然而，他也坦言，如何讓學生適當使用AI仍是一個難題。在AI能迅速提供答案的時代，培養學生的原創思維變得更加重要。學生要具備原創性，要有自己的想法，即使把知識部分交給AI處理，自己也要保有掌控與判斷能力。

推動「家校合作閱讀」計畫

目前，陳德懷正在推動「家校合作閱讀」計畫，將「晨讀運動」提升為「閱讀習慣運動」，希望孩子每天能夠有一小時的閱讀時間，其中包括學校的半小時與家庭的半小時。他鼓勵家長親自參與孩子的閱讀活動，藉此建立孩子的閱讀習慣，最終實現「巨量閱讀」。

精心設計的閱讀地圖

在選書方面，陳德懷設計了涵蓋故事小說、人文社會、科學技術三大領域的閱讀地圖。他特別指出，故事小說對人格發展至關重要，許多生命的典範都在其中。陳德懷認為，改變與影響並非一蹴而就，他表示：「我能做多少就做多少，做不到也沒關係。我可以寫論文、發表文章，甚至請人幫我推廣理念，這些都是對社會的貢獻！」

陳德懷教授的教育願景不僅是對AI時代的應對策略，更是對未來教育方向的深刻思考。他的努力不僅在於技術的創新，更在於如何通過閱讀和興趣激發，培養出具備原創思維的下一代。

