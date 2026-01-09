當孩子的營養午餐變成政治角力的籌碼

孩子們的營養午餐是否能免費，在政壇引起一波討論。這議題看似是地方福利政策的競逐，實際上卻逐步浮現為一場更深層的制度拉鋸。當台北市率先宣布國中小營養午餐全面免費，基隆、台中、高雄等縣市相繼跟進，原本應該是教育與照顧層面的政策選擇，卻迅速被捲入中央與地方、財劃法與總預算、立法與行政之間的多重爭議之中。 新北市長侯友宜提出，營養午餐涉及全國一致性，中央應與地方共同面對，避免縣市落差。這樣的說法點出了現實困境，學生是否能獲得基本照顧，似乎取決於居住地的財政能力與政治選擇。行政院回應新版《財劃法》造成分配不均，中央財政被削弱，已無餘裕再協助地方，因此呼籲縣市首長敦促所屬立委，盡速審議行政院版本的財劃法，才能讓各地學生獲得均衡補助。 中央的論述在邏輯上自成一套，但也讓營養午餐落入了一個「條件句」，也就是一個孩子是否能吃到免費午餐，直接連結到立法院是否同意接受特定修法版本，讓原本應超越政黨的基本照顧，成為政黨博弈的籌碼，而非政策選項。即便言語中並未直接明言交換，其效果卻足以讓公共討論產生壓力轉移，讓修法爭議等同於被道德化為「是否照顧孩子」，而非對法案有不同看法。 更值得對照的是，中央財政並非只在營養午餐議題上顯得捉襟見肘。過去幾年，無論是一次性補貼、政策宣傳支出、短期政治計畫，或動輒數十億、上百億的非結構性預算安排，中央並不罕見展現財政彈性。相較之下，營養午餐所需經費，在整體預算中並非難以承擔的規模。當「沒有錢」成為回應孩子午餐的理由，社會自然會追問：究竟是財政真的無能為力，還是政策排序做出了選擇？ 此刻，真正被擠壓的並非單一縣市的財務空間，而是制度信任。地方政府各自宣布政策，中央以修法與舉債為由回應，立法院則在預算與法案攻防中僵持不下。結果是，營養午餐這項對許多孩子而言極為重要的日常支持，被迫站上制度前線，成為政治語言反覆引用的名詞，而非穩定可預期的公共服務。 營養午餐本該是最低標準，而不是最高談判籌碼。它不該用來證明哪個法案版本較正確，也不該被拿來測試政治對抗的強度。當制度爭議無法被妥善消化，最先承擔風險的，往往不是設計制度的人，而是每天準時坐在教室裡、等待那一餐的孩子。 孩子是國家未來的主人翁，如果一個社會連孩子的午餐，都必須附帶條件才能兌現，那麼真正值得檢討的，或許不只是財劃法如何修，而是制度是否還記得，政治人物與政策原本該服務的是誰。

