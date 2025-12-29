當孩子面吸毒3月！幼童體內驗出海洛因、安非他命致發展遲緩 繼父遭起訴

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中市東勢區發生一起離譜案件，一名徐姓繼父長期在年幼繼子面前吸食安非他命，導致孩子在充斥毒煙的環境中生活長達3個月。經社工介入調查發現，幼童不僅身心發展嚴重遲緩，更出現自閉症與癲癇等永久性傷害，毛髮檢測更驚見安非他命與海洛因雙重陽性反應，檢方近日將徐男依妨害兒童發育罪起訴。

繼父長期在年幼繼子面前吸食安非他命，導致孩子不僅身心發展嚴重遲緩，更出現自閉症與癲癇等永久性傷害。（圖／刑事警察局提供）

檢警調查指出，徐男為幼童之繼父，與男童母親張女共居於東勢區一處房內。徐男明知幼童在場，竟自去年4月起至7月間，頻繁以玻璃瓶燒烤方式吸食安非他命，由於居住空間狹小且通風不良，幼童長期被迫吸入毒煙。

社工介入後發現，幼童的身心發育已出現明顯遲緩，並經醫療診斷患有自閉症及癲癇，採集幼童毛髮送驗不僅驗出安非他命反應，甚至還檢出強效毒品海洛因，隨即依法向檢方告發。面對指控，徐男竟辯稱是因為平時需要照看孩子，「無法讓孩子離開視線」，才會在同一空間吸毒，宣稱是「難以避免」。

檢方認為，徐男在5年內有刑事前科，屬於累犯。此次再度犯案，顯示其對先前徒刑的刑罰反應力薄弱，且犯罪行為並非「一時失慮」，而是長達數個月的持續性侵害。台中地檢署強調，徐男身為繼父，理應負起照顧義務，卻對幼齡兒童造成嚴重身心傷害，因此依妨害幼兒發育罪將他起訴，也建請法院加重其法定最低度刑。



