當孩面殘殺父母！吳龍滿殺人案今開庭...2童激動無法作證 全案1月宣判

記者洪正達／高雄報導

高雄男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居太吵，竟然在同年9月15日早上持刀前往鄰居家，當著2個小孩的面前殘殺其父母致死，案經高雄地院審理後，吳龍滿被判處2個死刑，檢方依法上訴後，高雄高分院15日早上開庭，不過2個孩子聽說要出庭作證出現應激反應，經醫生評估後只能作罷，下次庭審時間定在2026年1月14日上午宣判。

回顧案情，兇嫌吳龍滿與被害的羅姓夫婦同住苓雅區武廟路某大樓，雙方為樓上、樓下的鄰居；但案發當天吳男認為羅家發出噪音，於是在2023年9月15日上午持刀進入羅家，並誘騙小孩開門，後來就在客廳、臥室內砍殺羅姓夫婦致死，隨即騎機車逃逸無蹤，苓雅分局獲報後，隨即以車追人，最後在屏東縣枋寮鄉將吳龍滿逮捕，並於訊後移送法辦、起訴，後續經高雄地院國民法官依殺人罪判處吳男2個死刑並褫奪公權終身，檢方隨後依職權上訴，但吳男則放棄上訴。

廣告 廣告

高雄高分院15日上午開庭，此次由於吳龍滿質疑2個小孩的證詞，因此法庭首度傳喚2名孩子到庭，但孩子聽說要出庭情緒不穩，後來經醫生評估後作罷；院方也在此次傳喚吳的妻子及孩子，希望能多了解吳的生活狀況做為量刑參考，但2人也未到庭，吳男仍不認罪，檢方則求處死刑；後續在早上11點多辯論終結，全案將於2026年1月14日上午進行視訊宣判。

更多三立新聞網報導

逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」

推拿師「精油按摩」下秒性侵人妻得逞！法官判中醫診所也要一起賠

宮廟活動出現「整疊千元鈔」600萬撒錢哥當場撇清：我來領便當的

就是不想等！高雄自小客左轉直衝...下秒被撞失控「4機車慘摔」害6傷

