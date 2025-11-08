當完8年台南市議員 32歲沈震東交棒弟弟當兵去
藝人閃兵話題燒到政壇，台南市第8選區的民進黨議員沈震東決定明年放棄連任，主因是要入伍當兵，32歲的他強調之前並非「閃兵」，純粹是剛完成博士學位，順勢入伍，面對兩岸在民國115年、116年可能兵凶戰危，他表示並不擔心，認為當兵是人生際遇，會完成這項歷練。
沈震東父親是中西區五條港里里長，大學畢業後原在學校擔任代課老師，25歲時選上議員，見人就90度鞠躬是他的招牌肢體動作，謙虛態度令人印象深刻。2022年競選連任時，拿下第2高票當選。被認為民進黨政壇明日之星。
沈震東任期內監督政府催生台南特色遊戲場、小東社宅、風雨籃球場及文化資產修復等工作，備受好評。正當前途一片看好時，沈陣營傳出明年放棄連任，改由弟弟沈震南接棒競選，決定棄選的主要原因，就是他要入伍完成1年的義務役。
32歲還沒當兵，沈震東曾遭質疑是「閃兵」，他強調從未躲兵役，之前還在攻讀博士學位，目前已經完成博士候選人，根據役政法規，最晚可以到36歲入伍，正好剃頭入伍去。
沈震東表示，如要閃兵，大學畢業時重達106公斤，當時就可以申請免除兵役，但自己並沒有，只是想一口氣完成博士學業。
沈震東選擇明年當兵，正值兩岸關係緊繃，他表示當民代時常說「抗中保台」，國軍本就備戰不求戰，將當成人生際遇與歷練，調整心態認真做好任何事，盡本分「在什麼位置做什麼事」。
對完成兵役後，是否重新回政壇投入選舉，沈震東尚未思考，認為應先把眼前的事情做好，未來將弟弟交付給民眾栽培與鞭策。
