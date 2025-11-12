當官還兼賣豬腳！監察院批紀律鬆散 全票彈劾新埔鎮長陳英樓
記者楊士誼／台北報導
新竹縣新埔鎮長陳英樓，於2022年上任後仍持續擔任豬腳店負責人、營造公司董事，未依照規定在上任後3個月內完成解任登記，監察院今（12）日表示，此舉足使民眾認其未能專心致力於本職，對國家公務紀律鬆散有不良觀感，故於本月6日全票通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。
監察院指出，被彈劾人陳英樓任職新竹縣新埔鎮鎮長（下稱新埔鎮長）期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員服務法第14條第1項公務員不得經營商業之規定，違失事證明確。監察院於114年11月6日審查通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲提案，全案移送懲戒法院審理。
監察院彈劾案文指出，陳英樓自111年12月25日起擔任新埔鎮長，依公務員服務法第14條規定，不得經營商業，並應於上任後3個月內完成負責人、董事解任登記。
監察院表示，新竹縣政府於112年12月15日辦理公務員兼職情形查核業務，查陳英樓兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事。查核後，被彈劾人於112年12月29日完成立橙豬腳店負責人解任登記，並於113年1月23日完成均寶營造有限公司董事解任登記，已違反就職3個月內應完成解任登記之規定。且其112年綜合所得稅各類所得清單，均列有兩家商號之營利所得，顯見被彈劾人於兼職期間仍支領報酬。
監察院強調，被彈劾人所為已違反公務員服務法第14條第1項之規定，事證明確，顯有違失。其違法經營商業之行為，自足使民眾認其未能專心致力於本職業務，國家公務紀律鬆散之不良觀感，對整體公務員制度之威信及公務員執行職務之信賴造成重大損害，核已嚴重損及政府之信譽，而構成公務員懲戒法第2條第2款所定應受懲戒事由。爰依法提案彈劾，並移請懲戒法院審理。
更多三立新聞網報導
重量級應援嘉賓！東京聽奧倒數3天 賴清德秀手語打氣：Team Taiwan加油
足球／王麟祥請辭！運動部輔導足協補選理事長 鄭世忠籲足球人站出來
詐團騙9億！知名麻辣鍋女負責人涉助洗錢 檢警32路搜索拘提20人
「固守台南」防颱仍完成市長初選登記 陳亭妃：我會成為最強母雞
其他人也在看
新壽「分手費」不盡合理？李四川：輝達願意概括承受
新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川12日下午也進入議會，會前被問到「分手費」部分項目被議員質疑不合理，他表示，若確實都是新壽在這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，「我們也已經向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。」中時新聞網 ・ 1 天前
北市與新壽44億分手！輝達「概括承受」9.85億 權利金不超過125億
台北市議會今（11/12）審議北市府送來的與新光人壽T17、T18合意解約案，副市長李四川到議場致意，並說明「分手費」總計44.34億，包括市府退還的租金和稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億，未來與輝達地上權的合約，權利金大概不會超過125億。太報 ・ 22 小時前
澎湖縣「望安之星」交通船首航即斷航 監察院糾正望安鄉公所
澎湖縣望安鄉公所於「望安之星」新造交通船首航前夕處理委託營運廠商解約不當，致首航即斷航，交船至開始營運延宕2年6個月，並耗費公帑修繕，均核有違失，監察院今天（12日）通過糾正澎湖縣望安鄉公所。鏡報 ・ 21 小時前
蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導前聯電董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應該徵召不分區綠委沈伯洋參選台北市長。對此，同為熱門人選的綠委吳思瑤回應，曹興誠的點名非常有創意，也是一個相當具有「真知灼見」的選項，如果沈伯洋能有機會與台北市長蔣萬安在同一個平台上讓國人選擇、比評的話，那沈在各方面的亮眼經歷，絕對是「K.O.」蔣萬安。曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂通緝和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；未來倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028年民進黨的選情。今早10時，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，曹興誠點名沈伯洋，您也常被提及是熱門人選？對此，吳思瑤表示，曹興誠的點名非常有創意，也非常有「真知灼見」的選項，曹興誠一兼二顧，一來是為民進黨推薦一個適格、適任的優秀人才；而來又可以藉由這一場首都市長的選舉向社會與世界發聲，台灣向中共蠻橫的跨境鎮壓行為來予以反制。她認為，這樣一個提名的策略一兼二顧，有很多不同層次的意涵，第一要看看沈伯洋有無意願，她所知目前參選市長應該不是沈委員的選項，但是若站在黨團私心，黨團需要沈伯洋留在立院就國安法案、各項反滲透認知作戰的法制強化，都需要他。吳思瑤說，「但若沈伯洋與蔣萬安有機會在同一個平台上讓國人來選擇、比評的話，當然沈伯洋亮眼的各方面經歷表現絕對是『K.O.』蔣萬安，這也是一個非常讓人期待的PK狀況，但我尊重當事人意願，沈伯洋在立院還有非常重要的國安事項法案在推動，國安政策缺沈伯洋不可，但若沈參選，不管把他放在任何場域，他絕對是非常有競爭力，能獲得非常多國人認可的好選項」。原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O. 更多民視新聞報導不演了？鄭麗文祭奠共諜 吳思瑤酸：背叛者追思背叛者韓國瑜在哪？中國稱「全球緝捕沈伯洋」 吳思瑤怒：立院麻木不仁王世堅稱2026北市長"蔣萬安勝率95%" 吳思瑤:言過其實民視影音 ・ 22 小時前
監院：新竹縣新埔鎮長陳英樓違法兼職 通過彈劾
（中央社記者高華謙台北12日電）監察院今天說，新竹縣新埔鎮長陳英樓任職期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員不得經營商業規定，違失兼職事證明確，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。中央社 ・ 20 小時前
新埔鎮長違法兼職被監院彈劾 陳英樓：「一時疏忽」未更改負責人
監察院今（12日）公布，新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓，任職期間兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員依法不得經營商業規定且違失事證明確，監院已通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。對此，陳英樓受訪時坦承，「一時疏忽」未更改豬腳店負責人，營造公司則自他上任鎮長後即「未再標工程」。自由時報 ・ 19 小時前
沈伯洋遭中共點名抓捕 牛煦庭建議成立「國會兩岸事務小組」啟動溝通
牛煦庭表示，近期兩岸關係日趨緊張，中國大陸單邊主義傾向明顯，已對台灣國會議員的人身安全造成威脅與挑戰。國民黨長期主張應與對岸保持暢通的溝通管道，正是為了避免局勢升溫，導致中國大陸以單邊行動對中華民國社會造成困擾。他強調，如今國會議員遭受威脅，已是全民應共...CTWANT ・ 22 小時前
有片／小泉辯護高市挺台立場「與議員舌戰」 日網狂讚：進次郎覺醒了！
據日本媒體（11/12）今天報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨天在議會，為首相高市早苗的挺台立場辯護，他向質詢的議員強調，日本提升遏阻力，就是為了因應嚴峻的安全形勢。由於小泉的表現，比過去進步不少，許多日本網友大讚：「進次郎覺醒了！」太報 ・ 19 小時前
國軍編現比迄今不足8成！一年期義務役僅佔2.3% 國防部預估年底可達80%
國軍近年編現比不足問題不斷受各界關注，國防部指出，統計2025年迄今，全軍編現比 79.2％，其中志願役佔 76.9％，一年期義務役佔約 2.3％，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較2021年增加1萬餘員，致使國軍編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現員較2023年增加3千餘員，志願役現員較去年成長2千餘員。 立法院外交及國防委員會13日將邀請國防部長顧立雄報......風傳媒 ・ 21 小時前
統一期貨：台指期小幅走揚，重回兩萬八整數關卡之上
【財訊快報／編輯部】日本軟銀集團宣布出清輝達全數持股，預估總額達58億美元，或使昨晚美股資金由半導體類股轉往傳統藍籌類股、道瓊指表現優於費半指。台灣半導體類股今日較不受影響，台指期今日小幅走揚，重回兩萬八整數關卡之上。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超78億元，其中外資賣超84.8億元，而自營商買超34.4億元，投信則賣超27.5億元。檢視選擇權金流，外資布局0.22億元偏多部位，自營商則布局0.36億元偏多部位。選擇權未平倉部分，11月F2週選價平近9檔賣權最大未平倉仍為27,500點，買權最大未平倉上升350點至28,400點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼1,066口空單，日盤則減碼1,737口空單，未平倉淨空單降至-28,734口；十大特定法人加碼445口空單至-14,892口。財訊快報 ・ 22 小時前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？民視 ・ 19 小時前
賴拚年底前過境美國？ 涉外人士：能否成行操之於美方
美國學者葛來儀在一場智庫活動說，越靠近訪中日期，美國總統川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排賴清德總...聯合新聞網 ・ 22 小時前
蕭美琴也受害！王婉諭控粉專「AI惡意變造不實影片」：所有人一起檢舉
時代力量黨主席王婉諭今（11日）指出，近日一個名為「靠北綠共」臉書粉專，用AI的方式，惡意變造成「裸下半身」跳舞的深偽影片，而且受害者不只她，包含副總統蕭美琴在內，有多位女性政治人物都被攻擊，「我要嚴正譴責這樣的惡意行為，呼籲所有人一起來檢舉這個粉專！民主社會可以接受不同意見的批評，但絕對不能容忍這種惡行。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多橄欖油「一口氣降300多元」 會員揪兩字搶囤貨：不要吃就好
美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位男子近日發現，好市多的科克蘭西班牙橄欖油大降價，從原本800多元一口氣降到539元，讓他直呼相當有感，貼文曝光後引發熱議。事實上，橄欖油過去因為氣候變遷、俄烏戰爭導致價格飆漲，不過近期國際橄欖油價格回落，因此才會出現便宜售價，另外也有不少人認為，這款橄欖油混合初榨、精製提煉橄欖油，相較來說不適合食用。中時新聞網 ・ 15 小時前
平日午間套餐大受好評 屋馬加碼延長至年底再推鍋物、小農果飲
【民眾網諸葛志一台中報導】屋馬自九月推出平日午餐套餐後，不到兩個月銷售數千份大受好評，為回應廣大消費者的熱烈支 […]民眾日報 ・ 22 小時前
宜蘭義式料理 隱藏版街角小館 用真材實料燉出家的味道
美食中心/綜合報導 從飯店主廚到宜蘭義式餐廳 《豬露食事》打造街角的溫暖異國味 在宜蘭女中路這條靜謐街道上，有一間被不少饕客列入宜蘭美食推薦清單的特色小館。豬露食事以高CP值義式餐點與溫馨手作空間，成 […]民生頭條 ・ 22 小時前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
快訊／鳳凰颱風恐「穿心台中」炸風雨！盧秀燕宣布了：明日停班停課
鳳凰颱風持續接近，颱風暴風圈邊緣預估將在週三（12日）凌晨過後開始影響南部沿海，白天期間陸續涵蓋雲林、南投以南地區及花東沿岸，預估最快週四（13日）颱風警報可望解除。其中台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮等縣市的風力預報達停班課標準。對此台中市政府表示，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前