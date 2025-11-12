當官還兼賣豬腳！監察院批紀律鬆散 全票彈劾新埔鎮長陳英樓

記者楊士誼／台北報導

新竹縣新埔鎮長陳英樓，於2022年上任後仍持續擔任豬腳店負責人、營造公司董事，未依照規定在上任後3個月內完成解任登記，監察院今（12）日表示，此舉足使民眾認其未能專心致力於本職，對國家公務紀律鬆散有不良觀感，故於本月6日全票通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

監察院指出，被彈劾人陳英樓任職新竹縣新埔鎮鎮長（下稱新埔鎮長）期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員服務法第14條第1項公務員不得經營商業之規定，違失事證明確。監察院於114年11月6日審查通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲提案，全案移送懲戒法院審理。

廣告 廣告

監察院彈劾案文指出，陳英樓自111年12月25日起擔任新埔鎮長，依公務員服務法第14條規定，不得經營商業，並應於上任後3個月內完成負責人、董事解任登記。

監察院表示，新竹縣政府於112年12月15日辦理公務員兼職情形查核業務，查陳英樓兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事。查核後，被彈劾人於112年12月29日完成立橙豬腳店負責人解任登記，並於113年1月23日完成均寶營造有限公司董事解任登記，已違反就職3個月內應完成解任登記之規定。且其112年綜合所得稅各類所得清單，均列有兩家商號之營利所得，顯見被彈劾人於兼職期間仍支領報酬。

監察院強調，被彈劾人所為已違反公務員服務法第14條第1項之規定，事證明確，顯有違失。其違法經營商業之行為，自足使民眾認其未能專心致力於本職業務，國家公務紀律鬆散之不良觀感，對整體公務員制度之威信及公務員執行職務之信賴造成重大損害，核已嚴重損及政府之信譽，而構成公務員懲戒法第2條第2款所定應受懲戒事由。爰依法提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

更多三立新聞網報導

重量級應援嘉賓！東京聽奧倒數3天 賴清德秀手語打氣：Team Taiwan加油

足球／王麟祥請辭！運動部輔導足協補選理事長 鄭世忠籲足球人站出來

詐團騙9億！知名麻辣鍋女負責人涉助洗錢 檢警32路搜索拘提20人

「固守台南」防颱仍完成市長初選登記 陳亭妃：我會成為最強母雞

