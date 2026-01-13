當客廳變成貓咪的狩獵場：解析牠們總愛「爬高高」的心理原因 !

火報記者 張舜傑／報導

貓咪喜歡在沙發、書櫃、窗台等高處活動，不單單只是愛爬高，而是天生的狩獵本能與環境掌控心理的展現。理解這些動機，飼主才能更精準滿足需求，並提供安全探索空間。

高處提供戰略優勢與安全感

貓咪作為捕獵者，天生對高度敏感，因為高處可以清楚觀察四周，掌握環境動態，並在需要時迅速撤退。客廳中高櫃、家具頂端或窗台，對貓咪而言是「戰略據點」，讓牠能同時兼顧警戒與休息，心理上感到安全。牠們的警覺性與控制感也因此得以滿足。

爬高還能模擬捕獵行為，釋放精力並保持專注。室內家具就成為貓咪的小型狩獵場。圖:istockphoto

爬高也是本能驅動的狩獵行為

即便在室內，貓咪仍保有捕獵本能，透過跳躍、攀爬與高處觀察，牠們能模擬在野外的捕獵行為。這些動作是心理刺激來源，能幫助牠釋放精力、保持警覺與專注力。客廳的空間變成牠的「小型狩獵場」，爬高則是這個探索過程的重要一環。

環境與互動經驗塑造高處偏好

貓咪對高處的偏好也與日常生活經驗密切相關。若客廳提供穩固的家具、舒適的墊子與適度的觀察視角，貓咪更容易選擇這些位置作為活動據點。相反地，如果高處不穩或周遭環境有噪音與干擾，牠可能會暫時避開，甚至尋找更安全、隱密的角落。

高處行為不等於疏遠人類

有些飼主誤以為貓咪喜歡爬高就不親人，其實這是牠們心理舒適的表現，而非對人類疏離。當貓咪主動選擇下來互動，表示心理安全感足夠，飼主可以透過耐心觀察與正向互動，讓高處行為與親密互動並行，既滿足本能，又維持情感連結。

日常經驗與環境穩定性影響高處選擇，高處行為不等於疏離人類，只是心理舒適的表現。圖:istockphoto

貓咪總愛「爬高高」，背後蘊含天生的警戒心理、狩獵本能與安全需求。理解牠們對高度的偏好與心理動機，並提供穩固安全的高處空間，不僅能滿足貓咪探索與運動需求，也能在尊重牠心理節奏的同時，增進與主人的互動品質與信任感。